본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"트럼프, 이란 핵 협상 위해 '초기 제한적 타격' 검토하는 듯"

심성아기자

입력2026.02.20 10:08

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"핵 중단 합의 이끌기 위한 수단"

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 10월 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에 참석해 정상 특별연설을 마친 뒤 주먹을 불끈 쥐고 있다. 사진은 기사 내용과 무관함. 강진형 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 10월 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에 참석해 정상 특별연설을 마친 뒤 주먹을 불끈 쥐고 있다. 사진은 기사 내용과 무관함. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 핵 협상 테이블로 끌어내기 위해 초기 단계의 제한적인 군사 타격을 검토하고 있다는 분석이 제기됐다. 주요 외신은 이러한 계획이 이란 정부가 합의에 응하도록 압박하기 위한 수단으로 설계됐으면서도 대규모 보복을 초래할 수 있는 전면전 수준의 공격은 피하려는 의도라고 분석한다.


월스트리트저널(WSJ)은 19일(현지시간) 사안에 정통한 관계자들의 말을 인용하며 초기 공격이 소수의 군사 및 정부 시설을 목표로 삼을 것이라고 보도했다. 만약 이란이 핵농축 프로그램을 중단하라는 트럼프 대통령의 지시를 거부할 경우 미국은 정권 시설을 겨냥한 광범위한 작전으로 대응할 것이며, 이는 잠재적으로 이란 정권 교체를 목표로 할 수 있다.

WSJ은 이러한 제한적 타격이 단순히 협상 결렬에 대한 징벌 수단이 아닌 미국에 유리한 협상을 끌어내기 위한 발판으로 사용될 것이라고 풀이했다. 한 관계자는 WSJ에 "트럼프 대통령이 작은 규모로 시작해 이란 정권이 핵 활동을 중단하거나 정권이 무너질 때까지 공격 수위를 단계적으로 높여가는 방식을 취할 수 있다"고 말했다.


한편 트럼프 대통령은 이날 평화위원회 회의에서 미국이 이란과 합의를 맺을 가능성이 있다고 언급하며 "아마도 향후 10일 이내"에 결정이 내려질 수 있다고 말했다. 또 "기한은 최대 약 2주 정도"라며 "우리는 어떻게든 합의를 성사하거나 만들어낼 것"이라고 강조했다.


미국은 이란의 핵 활동 중단, 탄도 미사일 프로그램 제한, 지역 내 무장 대리 세력에 대한 지원 중단을 요구하고 있다. 하지만 이란은 요구를 거부했으며 핵 활동에 대해서만 미온적인 타협안을 내놓은 상태다. 이란은 핵무기 보유 시도 자체를 재차 부인했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

교사 관두고 '관' 팔아 수십억 번 中 여성 "사람은 매일 죽는다"

"살 빼려고 맞았는데 피부도 좋아졌다"…비만 치료제 의외 효과

"실버타운 말고 '보증금 0원' 호텔로"…시니어 레지던스 뜬다

명절 지나도 오르던 소고기·과일 가격, 올해는 잡힐까?

새로운 이슈 보기