강릉시, 주소정보시설 1만2000개 일제조사…“골든타임 사수한다”

이종구기자

입력2026.02.20 09:27

강릉시, ‘강릉 방문의 해’ 대비
주소정보시설 대대적 정비 착수
방문객 위치 찾기 편의·안전 강화

강원도 강릉시가 시민들의 위치 찾기 편의를 높이고 안전한 생활 환경을 조성하기 위해 관내 주소정보시설에 대한 대대적인 일제 조사에 나선다.

강릉시, 주소정보시설 1만2000여 개 일제조사 실시. 사진은 도로명판. 강릉시 제공

강릉시는 오는 23일부터 도로명판과 건물번호판 등 주소정보시설 총 1만2000여개를 대상으로 훼손·망실 여부를 조사한다.


주소정보시설은 도로명판, 건물번호판, 사물주소판, 국가지점번호판 등을 포함하며, 길을 찾거나 긴급 상황에서 정확한 위치를 파악해 골든타임을 확보하는 데 필수적인 생활 인프라다.

시는 올해 총사업비 7500만원을 투입해 정비 효율을 극대화할 계획이다. 상반기 일제 조사를 바탕으로 하반기 중 노후·훼손된 시설물을 보수하거나 재설치해 보다 촘촘한 주소 체계를 구축한다는 방침이다.


특히 올해가 '강릉 방문의 해' 선포 원년인 만큼, 강릉을 찾는 관광객들이 복잡한 골목이나 낯선 장소에서도 불편 없이 위치를 찾을 수 있도록 안내 체계를 완비한다는 계획이다.


이대재 지적과장은 "주소정보시설은 시민의 일상적인 편의는 물론 안전과도 직결되는 중요한 시설"이라며 "이번 일제 조사를 통해 정확한 주소 정보를 제공하고, 방문객들에게 신뢰받는 관광 도시 강릉을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
