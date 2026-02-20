"숫자 '85'는 학번 아닌 나이" 할머니 대학생 목원대서 학사모

"늦었다고 생각하지 않았어요. 그래서 눈앞에 주어진 기회를 놓치지 않았죠." 할머니 대학생 이군자 씨가 대학 졸업을 앞두고 이렇게 말했다. 이 씨는 20일 목원대 '2025학년도 전기 학위수여식'에서 학사모를 쓴다. 85세의 나이에 늦깎이 대학생활을 마무리하는 것이다.

이군자 씨가 졸업 작품 ‘추억은 아름다워’를 뒤로 기념 촬영을 하고 있다. 목원대 AD 원본보기 아이콘

목원대에 따르면 이 씨는 '배움에 대한 오랜 갈증'을 해소하기 위해 늦게나마 배움의 길에 섰다. 75세 때 중학교 검정고시를 치른 것이 첫 단추였다. 중학교와 고등학교 교육과정을 검정고시로 채운 그는 '배움에는 끝이 없다'는 생각으로 2022년 평택의 한 대학에 진학해 전문학사학위를 취득했다. 이어 선택한 것이 목원대 편입이다. 이 씨는 2024년 3월 목원대 미술·디자인대학 미술학부 한국화 전공 3학년으로 편입했고 2년간의 수학(修學) 끝에 학사모를 쓰게 됐다.

늦깎이 대학생이라는 타이틀을 가진 그에게 목원대 졸업은 쉽지 않은 선택이었다. 나이도 나이지만, 물리적 이동 거리가 만만찮았다. 이 씨는 경기도 평택시에 거주하면서 지난 2년여간 학기 중 월~목요일 대전을 통학했다. 평택에서 마을버스와 열차 그리고 대전에서 지하철과 스쿨버스(혹은 시내버스)로 이동하는 데만 꼬박 7시간(왕복)이 소요됐다. 20대 새내기에게도 쉽지 않았을 여정이다.

그럼에도 이 씨는 "힘들지 않았다"고 되레 웃어 보였다. 배움 자체가 행복이고 즐거움이었다는 그는 통학하는 과정이 '수고가 아닌 기쁨'으로 다가왔다고 회고했다. 더욱이 목원대에서 전공한 그림은 젊은 시절 한복을 제작하는 일을 해왔던 그에게 또 다른 즐거움이 됐다. 이전부터 그림은 이 씨에게 친숙한 취미활동이었고 대학에서 배운 한국화는 취미를 넘어 작품에 단단함을 더하는 기회가 됐다.

이 씨는 "나이가 들수록 붓이 삶의 중심에 파고들었다"며 "처음에는 잡은 붓으로 서예를 배웠고 나중에는 사군자를 그리다 수채화로 옮겨오면서 꽃(색)의 화려함에 매료됐다"고 말했다. 한국화에 관심이 높아진 것은 "민화를 접하면서부터"라고 말한 그는 "그림에 매료되면서 언젠가는 '제대로 배워보고 싶다'는 마음이 솟구쳐 대학에 진학까지 하게 됐다"고 한국화를 전공하게 된 배경을 소개했다.

캠퍼스 생활 동안 잊지 못할 추억도 남겼다. 새벽에 준비한 도시락이나 컵라면으로 끼니를 해결하며 작업을 이어가던 시간과 학생식당에서 손주 같은 동기, 선후배와 함께 식사하던 순간순간이 소소하지만 특별한 기억으로 남는다는 이 씨다. 무엇보다 졸업 작품을 준비하면서 동기들과 함께 보낸 시간은 가장 즐거웠던 기억이다. 이 씨는 학위수여식에서 목원대 총장 공로상을 받게 돼 특별한 기억 하나를 더하게 됐다.

이군자 씨가 자택에서 작품 활동을 하고 있다. 목원대 원본보기 아이콘

이 씨는 "졸업 후 기회가 된다면 앞으로는 평생교육 강사 등을 하면서 이전의 '나처럼' 배움에 목마른 이들에게 그간 배운 것을 나누는 활동을 하고 싶다"고도 했다.

그러면서 "누구나 못 이룬 꿈이 하나쯤은 있지 않나?"라며 "하고 싶은 게 있다면 목표를 세우고 끝까지 달려야 한다. 그러다보면 기회가 다가올 때가 있을 것이고 그간의 노력이 그것을 잡게 해줄 것이라고 믿는다"고 웃어 보였다.

정황래 목원대 한국화전공 교수는 "이 씨는 늦깎이 대학생활 중에 출석과 과제 제출 모두에서 다른 누구보다 성실함을 유지했다"며 "무엇보다 작품을 대하는 태도에서 항상 진지함이 느껴졌고 그 진정성은 곧 작업의 밀도와 완성도로 이어졌다"고 말했다.

이희학 목원대 총장은 "새벽 통학을 마다하지 않고 학업을 완주한 과정 자체가 학생과 교직원, 지역사회에 큰 울림이 됐다"며 "목원대는 배움을 향한 도전을 지지하고 각자의 속도로 성장할 수 있도록 든든한 교육 공동체가 되기 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편 목원대는 20일 오전 대학 채플에서 학위수여식을 갖는다. 이날 대학은 학사 1312명, 석사 152명, 박사 94명에게 학위를 수여한다. 목원대는 올해로 총 6만6043명의 인재를 배출했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>