와디즈, '와디즈 밋업 도쿄' 개최…글로벌 확장 속도

최호경기자

입력2026.02.20 09:16

상반기 중국 심천서 밋업 개최 예정

와디즈는 지난 7일 일본 유망 기업을 대상으로 펀딩 설명회 '와디즈 밋업 도쿄(Wadiz Meetup Tokyo)'를 개최했다고 20일 밝혔다.


이번 설명회는 일본 혁신 브랜드를 대상으로 와디즈 크라우드펀딩을 활용한 글로벌 시장 진출 전략을 소개하기 위해 마련됐다.

지난 7일 열린 와디즈 밋업 도쿄에서 현지 기업과 와디즈 관계자가 함께 기념 사진을 촬영하고 있다. 와디즈

이날 설명회는 ▲아시아 크라우드펀딩 트렌드 공유 ▲한국 시장 진출을 위한 실무 전략 ▲Q&A 세션 등으로 구성됐다. 특히 와디즈 카테고리 오너가 연사로 나서 수만 건의 펀딩 데이터를 분석한 크라우드펀딩 트렌드와 성공적인 글로벌 시장 진출 전략을 공유했다.


와디즈는 올 상반기 내 중국 심천에서도 밋업을 개최할 계획이다.


와디즈 관계자는 "아시아의 경쟁력 있는 혁신 제품들을 적극적으로 발굴하고, 이들이 글로벌 시장에 성공적으로 안착할 수 있는 교두보 역할을 확대해 나갈 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
