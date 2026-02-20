본문 바로가기
트럼프발 'UN' 평화위 옵서버 韓…" 평화 정착 노력 지속동참"

이한나기자

입력2026.02.20 11:20

김용현 전 주이집트 대사, 외교장관 특사로 참석

19일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 주도하는 국제기구인 '평화위원회(Board of Peace)' 출범 회의에 참관국(옵서버) 자격으로 한국에서는 김용현 전 주이집트 대사가 참석했다. 옵서버 국가는 발언권이나 투표권은 없다.


19일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 도널드 트럼프 미국 대통령 주도의 '평화위원회(Board of Peace)'가 열렸다. 연합뉴스

19일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 도널드 트럼프 미국 대통령 주도의 '평화위원회(Board of Peace)'가 열렸다. 연합뉴스

외교부에 따르면 이날 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 출범회의는 트럼프 대통령이 위원장을 맡아 주도했다. 트럼프 대통령이 이재명 대통령에게 직접 초청장을 보낸 것으로 알려졌다.

이번 회의는 평화위원회 임무를 공식 개시하는 자리로 가자지구 재건 및 인도적 지원, 평화 구축 방안 등이 집중적으로 논의됐다. 외교부는 "이번 출범회의 참석을 포함해 그간 가자지구 평화 증진을 위한 트럼프 대통령의 주도적 노력을 지지해 왔으며 앞으로도 국제사회 평화 정착 노력에 지속적으로 동참해 나갈 예정"이라고 밝혔다. 외교부 장관 특사 자격으로 참석한 김 전 대사는 중동 문제와 국제 분쟁 업무에 정통한 전문가로 최근까지 주이집트 대사를 역임한 바 있다.


한편 외교부는 미국 측으로부터 평화위원회 가입 관련 공식 시한을 통보받은 바는 없다면서 위원회 운영 방식, 국제법적 측면 등을 고려해 정식 가입 여부를 신중히 검토해 나갈 것이라고 밝혔다.




이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
