홍천군, ‘인허가 무료 상담제도’ 운영…건축·측량 고민 해결사 자처

“복잡한 건축 인허가, 무료로 상담받으세요”

홍천군, 매주 월요일 운영

강원도 홍천군은 건축과 측량 관련 법령 및 인허가 절차에 대한 군민의 이해를 돕고 행정서비스 만족도를 높이기 위해 인허가 무료 상담제도를 운영하고 있다고 20일 밝혔다.

홍천군은 2021년부터 건축사협회, 측량협회 전문가와 협력해 주민을 대상으로 무료 상담을 진행해 왔으며, 5년간 제도를 이어오며 생활 현장에서 체감할 수 있는 민원 지원을 강화하고 있다.

상담은 매주 월요일 오후 2시부터 5시까지 홍천군청 민원과 내 '민원 맞춤상담실'에서 진행된다. 별도의 사전 예약 없이 상담 시간에 방문하면 누구나 무료로 이용할 수 있다.

홍천군은 인허가 무료 상담이 주민에게 실질적인 도움이 되는 생활 밀착형 제도로 자리 잡을 수 있도록 운영 내실을 다지고, 복잡하게 느껴질 수 있는 인허가 절차에 대한 궁금증 해소에 도움을 줄 수 있도록 지속적으로 지원할 계획이다.

홍천군 관계자는 "인허가 절차는 주민 생활과 밀접하지만, 법령과 절차가 복잡해 어려움을 겪는 경우가 많다"며 "전문가 상담을 통해 군민의 불편을 줄이고 민원 서비스의 신뢰와 만족도를 높이겠다"고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



