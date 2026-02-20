크릿벤처스USA, 웹3 기반 팬이코노미 플랫폼 '밋48' 투자

블록체인·AI 기반 탈중앙화 팬덤 플랫폼

아시아 시장 확장 본격화

벤처캐피털(VC) 크릿벤처스의 미국 법인 크릿벤처스USA가 웹3 기반 팬이코노미 플랫폼 'Meet48'에 전략적 투자를 집행했다고 20일 밝혔다.

밋48은 블록체인과 인공지능(AI) 기술을 결합해 팬이 가상 아이돌 생성부터 공연, 방송, 소통 등 매니지먼트 전 과정에 직접 참여할 수 있도록 설계된 탈중앙화 팬덤 플랫폼이다. 기존 아이돌 산업이 소수 기획사에 의사결정 권한이 집중되어 팬 참여가 제한적이었던 한계를 개선해, 팬이 직접 아이돌 활동을 운영할 수 있는 환경을 웹3 생태계에서 구현했다.

이용자는 웹3 생태계 내에서 자신이 응원하는 아이돌이 발행한 NFT 기반 굿즈나 투표권 등 디지털 자산을 통해 독점적인 소유 기회를 얻는다. 이를 바탕으로 아이돌의 성장 과정 전반에 관여하며 팬덤 활동에 따른 보상도 받을 수 있다.

크릿벤처스는 밋48이 중국에서 11년간 아이돌 그룹을 매니지먼트하며 쌓은 운영 노하우와 누적 2만4000여 건에 달하는 팬 제작 콘텐츠(UGC) 등 활성화된 팬덤 생태계 구축 역량을 높이 평가해 투자를 결정했다.

이번 투자 유치를 통해 밋48은 동남아시아, 대만, 홍콩, 일본 등 아시아 주요 지역의 인기 아이돌 그룹을 플랫폼에 온보딩할 계획이다. 아울러 ▲가상 아이돌 생성·운영 및 팬 참여 기능 고도화 ▲현실과 가상 아이돌이 함께하는 온·오프라인 연계 공연 개최 ▲게임·메타버스 기반 신규 콘텐츠 확대 등 사업 확장에 속도를 낸다.

카이 쉬 밋48 COO(최고운영책임자)는 "이번 투자는 웹3와 AI 기술을 결합한 팬경제 모델의 가능성을 시장에서 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "현실 아이돌과 가상 아이돌 경험을 모두 아우르는 팬덤 모델을 통해 차세대 엔터테인먼트 인프라로 발돋움해 나가겠다"고 말했다.

크릿벤처스 관계자는 "밋48은 팬이 아이돌 그룹의 성장 과정 전반에 참여해 팬덤 소속감을 강화하는 구조를 웹3 환경에서 구현한 플랫폼"이라며 "앞으로도 문화 콘텐츠 산업 분야에서 성장 가능성을 갖춘 기업에 대한 투자를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



