최진식 중견련 회장 "생산적 금융 확대 통해 K-제조 혁신"

경제 대도약의 안정적인 거점을 구축하기 위해서는 과감한 생산적 금융 지원을 통해 K-제조업의 혁신과 양극화 해소를 적극적으로 모색해야 한다는 중견기업계 의견이 나왔다.

최진식 한국중견기업연합회 회장(오른쪽)과 황기연 한국수출입은행장이 기념 촬영을 하고 있다.

최진식 한국중견기업연합회 회장은 19일 중견련 접견실에서 황기연 한국수출입은행장을 만나 "새로운 수출 경쟁력을 확보하기 위한 K-제조 전후방의 포용적 성장 전략과 이를 통한 산업·사회 양극화 체제 해소가 시급하다"면서 "대기업, 중견기업은 물론, 중소기업과 소규모 작업 공방에 이르기까지, 글로벌 산업 발전을 뒷받침해 온 모든 현장에 충분한 자금을 공급함으로써 경제 대도약의 실용성, 사회적 포용성을 강화해야 할 것"이라고 말했다.

최 회장은 "수출입은행이 중견기업 지원 규모를 지속적으로 확대해 온 것은 매우 바람직한 방향"이라면서 "중견기업의 정책 금융 수요를 효과적으로 뒷받침하기 위해서는 규모 증가에 더해, 완고한 지원 기준을 대폭 완화하고, 불필요한 행정 소요를 해소하는 등 실질적인 접근성 제고가 무엇보다 시급하다"라고 했다.

이에 황기연 한국수출입은행장은 "수출입은행은 상반기 중 1조3000억원 규모의 수출 중견·중소 지역주도성장펀드를 조성하는 등 다양한 금융 지원 프로그램을 추진하고 있다"라면서 "대외 환경 변화에 대한 우리 기업의 실질적인 경쟁력 제고를 위해 ESG 규제 대응, AI 전환 등에 대한 150억원 규모의 '기업 맞춤형 전문 컨설팅' 지원 등 기업들의 경쟁력 제고를 적극 지원해 나아갈 것"이라고 했다.

최 회장은 "성공적인 한미, 한중, 한일 정상회담의 모멘텀을 살려 경제 대도약의 확고한 발판을 구축할 수 있도록, 중견기업의 중장기 투자와 해외 사업 전략을 안정적으로 뒷받침할 전향적인 정책 금융의 변화를 견인하는 데 수은이 혁신적인 리더십을 발휘해 주길 바란다"라고 덧붙였다.





