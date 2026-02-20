경기도교육청, 초등 학적 업무 ‘고민 해결사’ Q&A 자료집 배포

“학적 질의, 이제 당황하지 마세요”

경기도교육청, 111개 표준 답변 제공

초등학교 학적 행정 표준화로 학교 현장 지원 강화

경기도교육청(교육감 임태희)이 초등학교 현장에서 반복되는 학적 관련 문의에 통일되고 체계화된 기준을 제시하고자 '초등학교 학적 Q&A' 자료집(이하 자료집)을 개발하고 학교 현장에 배포했다.

이번 자료집은 매년 학기 초 자주 발생하는 학적 문의에 대해 학교 업무 담당자의 혼란을 최소화하고 민원인 대상 정보 제공에 신뢰도를 높이기 위해 마련됐다.

자료집은 총 111개의 질의·답변 형태로 이뤄졌다. 주요 내용은 ▲입학 및 취학 ▲출결 상황 ▲전입학 및 전출 ▲유예·면제·정원 외 학적 관리 ▲재취학 및 편입학 ▲조기진급·조기졸업·조기입학·명예졸업 등 학적 업무 전반을 폭넓게 다뤘다.

또한 이전에 학교에 배포한 '초등 학적 길라잡이' 자료집과 연계해 보다 구체적이고 실무적인 사례 중심의 안내 자료로 활용할 수 있도록 구성했다.

자료집은 파일(PDF와 엑셀) 형태로 작성해 학교 현장에서 유용하게 활용할 수 있도록 제공했다.

도교육청은 향후 자료집의 지속적인 보완·개정을 통해 학적 업무의 표준화를 추진하고, 학적 관리의 정확성과 신뢰성을 높여 학교 현장의 업무 부담 경감에 적극 노력할 방침이다.





