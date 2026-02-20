SK네트웍스, 신임 임원 인터뷰 영상으로 소통 강화

조직 비전·업무 방향·리더십 철학 공유

SK네트웍스는 설 명절을 맞아 공식 유튜브 채널을 통해 신임 임원 소개 콘텐츠를 공개했다고 20일 밝혔다.

SK네트웍스 신임 임원 소개 방송. SK네트웍스 AD 원본보기 아이콘

올해 새롭게 선임된 민복기 비즈 이노베이션(Biz Innovation)실장, 이경렬 컴플라이언스(Compliance)실장, 최현규 정보통신사업부 사업성장추진실장 등이 출연해 각자의 업무와 리더십에 대해 이야기했다. 또 신임 임원 교육에서 느낀 점, 개인적인 취미와 일상, 구성원들에게 전하는 영상 편지 등 다양한 이야기를 통해 친근한 리더십을 드러냈다.

민복기 실장은 "구성원들이 젊고, 업무의 스피드와 액티브함이 크게 느껴졌다"며 "미래 성장동력 발굴, 기존 사업의 성장 방안 모색, 신규 사업 투자 및 포트폴리오 관리 등 세 가지 핵심 역할을 통해 회사의 미래와 현재, 과거를 아우르는 조직을 만들겠다"고 포부를 밝혔다.

이경렬 실장은 "컴플라이언스실의 역할은 회사 경영의 기반을 단단히 다지는 것"이라며 "빠르게 변화하는 환경과 규제에 맞춰 준법경영과 거버넌스 강화를 추진하겠다"고 강조했다. 최현규 실장은 "단말기 외에도 다양한 상품과 물류 사업 확장 등 새로운 성장 축을 찾고 있다"며 "격의 없는 소통과 경청을 통해 구성원들과 함께 성장하겠다"고 했다.

이번 신임 임원 소개 콘텐츠는 사내방송을 적극적으로 활용해 구성원과의 소통을 강화하는 차원이다. SK네트웍스는 사내방송과 유튜브 등 다양한 채널을 통해 꾸준히 구성원 소통 프로그램을 제작하고 있다. 지난해 말에는 이호정 대표가 사내방송 '한끼 수다'에 출연해 회사의 성장 방향성과 비전, 개인적인 이야기를 구성원들과 나눠 큰 호응을 얻은 바 있다.

SK네트웍스 관계자는 "경영층과 구성원 간의 소통은 조직의 실행력과 혁신을 이끄는 핵심"이라며 "다양한 사내방송과 뉴미디어 채널을 통해 구성원과 함께 성장하는 소통 문화를 만들어가겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



