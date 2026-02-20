홈앤쇼핑, '프리미엄 서유럽 4국 9일' 패키지 출시

베네룩스 3국+독일

홈앤쇼핑이 기존 서유럽 패키지 상품과 차별화된 '프리미엄 서유럽 4국 9일(베네룩스 3국+독일)' 상품을 선보인다고 20일 밝혔다.

이번 상품은 오는 22일 오후 9시 35분에 방송된다. 가장 큰 차별점은 봄 시즌 네덜란드에서 열리는 세계 최대 규모의 튤립 축제인 2026 쾨켄호프 관람을 포함했다는 점이다. 오는 3월 19일부터 5월 10일까지 열리는 쾨켄호프 기간 내 출발 일정에는 축제 입장권이 포함됐다. 약 700만 송이의 튤립이 물결처럼 펼쳐지는 '유럽의 정원'을 직접 경험할 수 있다.

EU의 모태인 베네룩스 3국은 규모는 작지만, 역사와 예술문화의 밀도가 높은 나라들로 다양한 볼거리를 제공한다, 독일 일정 역시 대도시에만 머무르지 않고 라인강과 모젤강을 따라 다양한 소도시 중심의 여정을 완성했다.

NO 쇼핑·NO 옵션으로 불필요한 일정은 빼고 여유로운 자유시간과 성모마리아 대성당, 반 고흐 미술관, 쾰른 대성당, 하이델베르크 성 내부 등 주요 관광지의 내부입장을 포함한 점도 특징이다. 숙박은 암스테르담 2연박을 포함해 전 일정 월드체인 4성급 호텔로 준비해 높은 물가의 베네룩스 지역에서도 편안한 여행을 보장한다.

홈앤쇼핑 관계자는 "이번 상품은 일반적인 서유럽 코스와 차별화된 강소국 베네룩스와 독일 소도시를 깊이 있게 담은 구성"이라며 "올해 처음 공개되는 쾨켄호프 시즌 구성으로 고객들의 만족도가 높을 것으로 예상된다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>