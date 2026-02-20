20일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 5.5원 오른 1451.0원에 개장했다.
원·달러 환율 5.5원 오른 1451.0원 개장
2026년 02월 20일(금)
