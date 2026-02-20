한화운용, PLUS 테슬라커버드콜채혼 2월 분배율 2.06%…월배당 ETF 1위

한화자산운용은 'PLUS테슬라위클리커버드콜채권혼합' 상장지수펀드(ETF)가 2월 분배금으로 주당 200원을 지급한다고 20일 밝혔다.

분배락 전일(11일) 종가 기준 월 분배율은 2.06%, 연 환산 분배율은 24.68%다. 국내 상장 월배당 ETF 중 가장 높은 분배율(2월, ETF CHECK 기준)을 기록했다. 지난 1월에도 주당 월 분배금 212원을 지급하며 분배율 1위(2.11%)를 차지한 바 있다.

PLUS테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF는 지난해 12월 15일 상장 이후 현재까지 46영업일 연속 개인 순매수를 기록하고 있다. 약 90억원 규모로 상장했던 PLUS테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF의 현재 순자산은 19일 기준 약 912억원으로 10배 성장했다.

PLUS테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF는 테슬라 30%, 국고채 3년물 70%를 투자하는 채권혼합형 ETF다. 커버드콜 전략을 활용해 매월 예측가능한 월배당 지급을 추구한다. 테슬라 주간 콜옵션 50%를 고정 매도해 수취한 프리미엄을 분배 재원으로 하며 연 24% 수준의 분배금 지급을 기대할 수 있다.

이 같은 분배금을 지급할 수 있는 건 테슬라의 옵션 프리미엄이 미국 빅테크(대형 정보기술 기업) 매그니피센트7(M7) 및 나스닥 지수와 비교해 상대적으로 높기 때문이다. 주가 변동성이 높을수록 옵션 프리미엄도 높아진다.

절세계좌를 통해 투자한다면 분배금에 대한 과세이연 효과를 온전히 누릴 수 있다. PLUS테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF의 주요 분배재원인 콜옵션 매도 프리미엄은 미국의 원천징수 대상이 아니다.

테슬라는 올해 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 3세대와 로보택시 '사이버캡' 생산을 앞두고 있어 추가 성장 모멘텀도 기대된다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF는 커버드콜 전략을 활용해 테슬라 특유의 변동성을 높은 옵션 프리미엄으로 바꾸고 채권을 혼합해 변동성을 낮춘 상품"이라며 "테슬라 콜옵션을 50% 고정 매도해 한 번 오를 때 크게 오르는 특성이 있는 테슬라의 주가 상승에 최대한 참여하면서 월 2%, 연 24% 수준의 예측 가능한 분배금을 꾸준히 수령할 수 있을 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>