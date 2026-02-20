한샘, 프리미엄 소파 '스위브 더마스터' 출시

등쿠션·팔걸이·퍼스널 핏 헤드레스트 적용

한샘은 프리미엄 가죽 스윙소파 '스위브 더마스터'를 출시했다고 20일 밝혔다.

신제품은 한샘에서 최초로 선보이는 프리미엄 라인의 가죽 스윙소파다. 먼저 이태리 명가 '펠레밀라노' 사의 1.6~1.8mm 황소 가죽을 사용해 천연 소재 고유의 고급스러운 질감을 구현했다. 등 후면까지 100% 전체 가죽으로 마감하는 '올 레더'로 설계됐다.

한샘 프리미엄 가죽 스윙소파 '스위브 더마스터'. 한샘

내장재 역시 고가의 매트리스 사양인 메모리폼과 45kg/m³의 초고밀도 스펀지를 레이어링했다. 여기에 한샘만의 차별화된 기술력인 '퍼스널 핏 헤드레스트'를 탑재해 사용자의 자세와 체형에 따라 각도를 조절할 수 있다.

사용자의 라이프스타일에 맞춰 형태를 변형하는 기능도 갖췄다. 등쿠션과 팔걸이에 '스윙' 기능을 적용해 필요에 따라 좌석 면적을 자유롭게 확장할 수 있다. 등쿠션을 뒤로 밀면 침대처럼 넓은 데이베드 형태로 변형할 수 있다.

한샘은 이번 '스위브 더마스터' 출시를 통해 패브릭부터 최상급 가죽까지 재질별 선택지를 넓힌 '스위브' 시리즈 4종 라인업을 최종 완성했다. 특히 한샘 소파의 차별화된 라인인 '리클라이너'에 이어, 공간 효율성이 뛰어난 '스윙 소파'를 또 하나의 핵심 라인업으로 확대해 나갈 전략이다.

한샘 관계자는 "한샘이 처음으로 선보이는 프리미엄 가죽 스윙소파를 통해 보이지 않는 곳까지 세심하게 설계된 격이 다른 휴식을 경험해 보시길 바란다"고 했다.





최호경 기자



