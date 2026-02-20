신세계푸드, 가성비 ‘이마트 피자’… 3주 만에 20만개 판매

"리뉴얼 효과 톡톡" 맛·토핑 강화… 가격 낮춘 이마트 피자 4종

고물가 장기화로 외식 부담이 커지는 가운데, 가격 경쟁력과 상품성을 동시에 끌어올린 이마트 피자가 인기를 끌고 있다.

20일 신세계푸드에 따르면 지난달 29일 리뉴얼 출시한 이마트 피자 4종이 일평균 1만개씩 팔리며 3주 만에 누적 판매량 20만개를 돌파했다. 특히 설 연휴 기간에는 가족 모임과 홈 다이닝 수요가 집중되면서 '트리플 치즈 피자'의 일 판매량은 평소 대비 최대 7배까지 급증했다.

신세계푸드는 이마트 피자를 리뉴얼하면서 합리적 가족 먹거리를 찾는 소비 트렌드에 맞춰 1~2인 가구가 선호하는 15인치 사이즈에 토핑의 종류와 중량, 맛의 완성도를 높이고 가격은 1000~2000원 낮췄다. 외식 대비 가격 부담은 낮추면서도 품질 만족도를 끌어올린 점이 고객들의 선택으로 이어졌다는 분석이다.

신세계푸드는 고물가 시대에 고객들이 체감할 수 있는 가격 경쟁력과 상품성을 강화한 제품을 지속 선보인다는 계획이다.

가장 높은 판매고를 기록한 제품은 '콤비네이션 디럭스 피자(1만4980원)'로 누적 판매량 10만개를 넘겼다. 페퍼로니와 햄 등 4가지 고기 토핑에 양파, 양송이, 피망 등 채소를 풍성하게 더해 시각적 만족도와 식감을 동시에 강화한 점이 대중적 선호로 이어졌다.

이와 함께 불고기와 리코타 치즈를 강조한 '불고기 리코타 피자(1만5980원)', 두 가지 페퍼로니를 적용한 '더블 페퍼로니 피자(1만3980원)', 모차렐라, 체다, 고다 치즈를 조합해 풍미를 높인 '트리플 치즈 피자(1만2980원)' 등도 1만원대 가격으로 즐길 수 있다.





