[오늘의신상]신세계라이브쇼핑, 울릉도 크루즈 여행상품

28일부터 6월말까지 매일 출발

포항 출발 1박 크루즈…4일 일정

신세계라이브쇼핑은 봄철 국내 여행 수요 증가에 맞춰 울릉군과 울릉도 여행상품을 판매한다고 20일 밝혔다.

이번 상품은 이날 오후 7시에 방송을 시작하며, TV 방송과 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 지속적으로 판매할 예정이다. 오는 28일부터 6월 말까지 매일 출발하는 4일 일정으로, 삼일절 연휴도 포함돼 있어 독도에서 태극기를 흔드는 특별한 경험을 제공한다.

신세계라이브쇼핑 울릉도 여행상품. 신세계라이브쇼핑 제공

고객들은 포항에서 출발하는 1박 크루즈를 이용해 울릉도로 떠나며 독도와 관음도, 독도의용수비대기념관, 해중전망대, 나리분지 등 핵심 명소를 둘러볼 수 있다.

또 울릉도 일주 유람선, 모노레일, 섬백리향 향수 만들기 등 체험형 관광 콘텐츠도 있으며, 산채정식과 홍합따개비밥, 엉겅퀴해장국 등 울릉도의 대표 음식도 모두 맛볼 수 있다. 가격은 1인 기준 49만9000원부터 시작하며 가이드 경비와 여행자 보험이 포함돼 있다.

정성진 신세계라이브쇼핑 무형팀 팀장은 "앞으로도 울릉군과 긴밀히 협력해 고객이 만족하는 상품을 함께 만들고 울릉도의 가치를 높여 나가겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



