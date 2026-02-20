본문 바로가기
LG화학, IDMC로부터 두경부암 신약 3상 지속 진행 권고

이성민기자

입력2026.02.20 08:46

시계아이콘00분 27초 소요
최대함량 20㎎/㎏ 선정…임상 지속

LG화학 은 회사의 미국 항암 사업을 담당하는 아베오(AVEO)가 임상 3상 진행 중인 파이클라투주맙의 적절 투여 용량으로 최대 함량인 20㎎/㎏을 최종 선정하고 임상시험을 지속 진행한다고 밝혔다.

LG화학, IDMC로부터 두경부암 신약 3상 지속 진행 권고
이번 결정은 임상 진행 단계에서 회사와 독립적으로 맹검 정보에 접근할 권한을 가진 독립적 데이터 모니터링 위원회(IDMC)가 파이클라투주맙 3상 시험(FIERCE-HN)의 중간 결과를 바탕으로 2개의 시험 용량 중 최대 함량인 20㎎/㎏을 최종 선정하고 임상시험 진행을 지속 이어갈 것을 권고하면서 이뤄졌다.


파이클라투주맙은 종양 성장과 전이에 관여하는 간세포 성장인자(HGF)의 작용을 억제하는 기전을 지닌 단일클론항체 기반 표적항암제다. LG화학은 최소 410명에서 최대 500명을 모집해 치료 시작부터 사망에 이르는 기간인 전체 생존 기간(OS) 등을 살펴볼 계획이다. 현재 한국·미국·유럽 등 다국가에서 시험자를 계획대로 모집하고 있다.

손지웅 LG화학 생명과학사업본부장은 "이번 의미 있는 성과를 바탕으로 파이클라투주맙의 임상적 가치를 규명하는 데 힘을 쏟겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
