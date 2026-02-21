[주末머니]봄바람 불어올 때 주목할 주식은

최근 미국과 국내 증시에서 배당주의 강세가 두드러지고 있다. 특히 국내에서는 배당소득세 인하가 배당주 강세에 힘을 실어주고 있다.

한국투자증권에 따르면 미국 증시에서 빅테크(대형 정보기술 기업)의 성장성 지속 여부와 밸류에이션 우려가 이어지는 가운데 올해 1분기에는 성장주보다는 배당주가 상대적으로 양호한 모습을 보이고 있다. S&P500의 대표 배당주 지수인 Aristocrat 지수는 1분기에 7.7%, 다우존스 고배당100 지수는 13.6% 상승하며 S&P500(-0.7%), 다우지수(+2.0%) 성과를 상회하고 있다.

이러한 현상은 국내 증시에서도 비슷하게 나타나고 있다. 특히 1월 마지막 주부터 배당주 성과가 양호한 모습을 보이고 있다. 염동찬 한국투자증권 연구원은 "현재 2026년 배당수익률이 가장 높을 것으로 전망되는 섹터는 유틸리티, 금융, 필수소비재인데 해당 섹터들은 모두 2월 수익률 상위권에 위치한다"면서 "코스피가 상승하며 배당수익률(KRX 통계 기준)은 1.0% 아래로 떨어졌지만 코스피 고배당50 지수는 여전히 3.0% 이상의 배당수익률이 기대되는 상황"이라고 분석했다.

특히 올해부터 시작되는 배당소득세 인하가 배당주 강세의 한 요인으로 꼽힌다. 염 연구원은 "인하 대상이 되는 배당소득은 2026년에 발생한 배당부터 해당되는데 올해 2월과 3월에 배당 기준일이 있는 기업들은 지금 관심을 가져야 할 영역"이라며 "지금 매수해도 지난해 4분기 배당을 받을 수 있는 기업 중 배당소득세 인하 대상이 되는 기업에 대한 관심이 필요하다"고 설명했다. 이어 "만약 1년 중 4분기 배당금 지급 비중이 높은 기업이라면 더욱 긍정적인 접근이 가능할 것"이라고 덧붙였다.

배당 기준일이 2월인 배당소득세 인하 대상 기업으로는 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 68,900 전일대비 3,000 등락률 +4.55% 거래량 669,370 전일가 65,900 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 삼성전자·KT·키사이트, 6G 초고집적 다중 안테나 최고 속도 구현[단독]최원석 4연임 대신 새인물 택했다…BC카드 새 수장에 김영우[클릭 e종목]"KT, 글로벌 통신사 중 가장 싸다…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close , KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 168,800 전일대비 2,300 등락률 +1.38% 거래량 1,321,785 전일가 166,500 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극KB금융, 정부 '5극3특' 연계 1兆 펀드결성…"첨단산업·지역경제·고용 견인" 전 종목 시세 보기 close , HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 602,000 전일대비 28,000 등락률 +4.88% 거래량 333,710 전일가 574,000 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극한국공항공사, 사우디 해군 사업 협력…"80억원 수출 효과 기대" 전 종목 시세 보기 close , 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 131,300 전일대비 5,000 등락률 +3.96% 거래량 1,186,291 전일가 126,300 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 [주末머니]"주식시장 변동성 확대…'수비수' 은행주도 필요하다"하나카드, 유니온페이와 中·베트남·日 20% 즉시할인 프로모션금감원, 금융권과 설맞이 전통시장 나눔 활동 전 종목 시세 보기 close , HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 1,011,000 전일대비 44,000 등락률 +4.55% 거래량 167,876 전일가 967,000 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 KB자산운용 'RISE AI전력인프라 ETF', 순자산 1000억 돌파[특징주]'분기 최고 실적' HD현대일렉트릭 9.64%↑[클릭 e종목]"HD현대일렉트릭 목표가 ↑…배전서도 성장 기대" 전 종목 시세 보기 close , POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 005490 | 코스피 증권정보 현재가 394,000 전일대비 5,000 등락률 +1.29% 거래량 461,741 전일가 389,000 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 수익 안겨준 효자 종목…만약 투자금이 3배였다면 결과는 달랐을까수익 불려준 효자 종목...만약 3배 더 살 수 있었더라면?투자금이 적으니 수익 규모에도 한계가...4배 투자금을 연 5%대 금리로? 전 종목 시세 보기 close , 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 1,400 등락률 +3.55% 거래량 2,382,913 전일가 39,400 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 [주末머니]"주식시장 변동성 확대…'수비수' 은행주도 필요하다"블랙록, 우리금융 2대 주주로…지분 추가 매수[클릭 e종목]"우리금융, 올해 은행 중 배당수익률 가장 높을 전망…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close , KT&G, 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 28,700 전일대비 600 등락률 +2.14% 거래량 2,106,790 전일가 28,100 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 투자 난이도 높아지네...신용미수대환 자금이 필요하다면?카카오뱅크, 주당 460원 현금 배당 결정카카오뱅크, '돈 버는 재미 with 오뚜기몰' 출시 전 종목 시세 보기 close 등이 있다. 배당 기준일이 3월인 배당소득세 인하 대상 기업으로는 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 98,500 전일대비 2,700 등락률 +2.82% 거래량 285,179 전일가 95,800 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LG 목표주가 10.8만원으로 상향...ROE 개선 전망"LG, 보통주 2100원·우선주 2150원 결산 현금배당 결정 포털 다음 품은 업스테이지…'한국형 퍼플렉시티' 꿈꾼다(종합) 전 종목 시세 보기 close , LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,600 전일대비 2,500 등락률 +2.06% 거래량 1,906,702 전일가 121,100 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 지금 수익이면 충분히 만족? 만약 투자금이 4배였다면 결과는곽도영 LG전자 북미 대표 "올해 미국 '빌더' 시장서 가전 톱 3 달성 가능할 것"수출 역대 최대지만 상위 10대 비중 쏠림도 최고 전 종목 시세 보기 close , 포스코퓨처엠 포스코퓨처엠 003670 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 1,500 등락률 -0.64% 거래량 236,523 전일가 234,500 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 [신년사]엄기천 포스코퓨처엠 사장 "안전 최우선·초일류 전략으로 글로벌 1위 도전"양·음극재 판매량 부진 불가피한 포스코퓨처엠[클릭 e종목]포스코퓨처엠, CNGR·피노와 LFP 양극재 합작투자계약 전 종목 시세 보기 close , 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 156,000 전일대비 5,400 등락률 -3.35% 거래량 264,497 전일가 161,400 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 [Why&Next]영업이익률 20% '대박'…전 세계 홀린 '사대 K기업'[오늘의신상]자외선 차단 '70+'…헤라, UV 프로텍터 신제품K-뷰티 또 지각변동…'3위 싸움' 더 치열해졌다 전 종목 시세 보기 close , 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 351,500 전일대비 2,500 등락률 -0.71% 거래량 82,679 전일가 354,000 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 G마켓, 신규 셀러 증가세…"신세계·알리 합작법인 기대감"삼성·하나카드, 신세계百 '5메이징 카드 페스타' 이벤트[K관광 新지형도]①"한국인 일상에 푹 빠졌다"…외국인 필수코스 '명동' 아니네 전 종목 시세 보기 close , 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 110,700 전일대비 800 등락률 -0.72% 거래량 298,737 전일가 111,500 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 "사과 하나 집었다가 동공 지진"… 명절 끝났는데 집 나간 물가는 안 돌아오네조선호텔, 김치로 美·日 공략…K-푸드 세계화 나선다"설날 아침 나갔다 낭패"…쇼핑스팟 '연휴 휴무일' 총정리 전 종목 시세 보기 close , 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 109,700 전일대비 1,500 등락률 -1.35% 거래량 184,672 전일가 111,200 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 "돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다롯데쇼핑, 작년 영업익 15.6%↑…백화점·해외사업 반등(종합) 전 종목 시세 보기 close , 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 200 등락률 +0.14% 거래량 17,737 전일가 141,800 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 "2월22일은 2%의 날"…롯데칠성, 직영몰 할인전[Why&Next]영업이익률 20% '대박'…전 세계 홀린 '사대 K기업'"이모님 이거요" 하는 대박상품이 없다…주당 실종에 '술술' 안 풀리는 국민주[비酒류 시대]① 전 종목 시세 보기 close , LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 486,500 전일대비 23,500 등락률 +5.08% 거래량 237,780 전일가 463,000 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 “LIG넥스원, 수출·자회사 성장으로 실적 개선 전망”[클릭 e종목]KAI, LIG넥스원·한화에어로스페이스와 KF-21·FA-50 수출 협력 강화LIG넥스원, 한화에어로스페이스와 1132억 규모 공급 계약 전 종목 시세 보기 close , 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 7,500 등락률 +2.86% 거래량 258,840 전일가 262,500 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 현대글로비스, AI 기반 선박 적재 기술 도입…"효율·안전성 제고"현대글로비스, 'K-뷰티' 글로벌 진출 돕는다현대글로비스, 무디스 신용등급 'A3' 획득…"수익성 개선" 전 종목 시세 보기 close , SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 245,500 전일대비 9,000 등락률 +3.81% 거래량 24,732 전일가 236,500 2026.02.20 15:30 기준 관련기사 새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크]국내 첫 청록수소 협의체 ‘K-청록수소연합’ 출범[클릭 e종목]"SK가스, 유동화·구조조정으로 이익 안정성 강화…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 등이 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



