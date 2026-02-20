파주시, 문산자유시장 공영주차장 보수공사 본격 추진

금촌2 공영주차장에 이어 단계적 정비

경기 파주시는 문산자유시장 공영주차장의 노후 시설을 개선하고 이용 편의를 증진하기 위해 총 6억원 규모의 정비 사업을 추진한다.

이번 사업은 인근 아파트 주민들과 전통시장을 방문하는 시민들의 주차 편의를 높이고, 보다 안전하고 쾌적한 공영주차장 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 사업비 6억 원은 2025년 경기도 특별조정교부금으로 확보했다.

시는 오는 3월부터 해당 주차장을 임시 폐쇄하고, 약 5개월간의 공사를 거쳐 7월 중 재개방할 계획이다. 공사 기간 중 발생할 수 있는 시민 불편을 최소화하기 위해 인근 공영주차장 10개소를 대체 주차장으로 안내할 예정이다.

주요 공사 내용은 ▲시설물 전반 개선 ▲주차관제시스템 교체 ▲철골 구조물 유지관리 강화 등이다. 특히 기존에 협소했던 주차면을 확장형 주차면으로 재정비해 차량 간 간격을 넓히고, 이용 편의성과 안전성을 대폭 향상할 계획이다.

파주시 관계자는 "이용자 중심의 실질적인 환경 개선을 목표로 사업을 추진하겠다"며 "계획된 일정 내 안전하게 준공될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 파주시는 지난해 금촌2 공영주차장 정비를 시작으로, 문산자유시장을 포함한 관내 노후 공영주차장에 대해 매년 단계적인 정비 계획을 수립하고 이를 순차적으로 개선해 나갈 방침이다.





