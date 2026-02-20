파주시, 지역화폐 국도비 168억원 확보…‘파주페이 4000억 시대’ 연다

파주시, 역대 최대 규모

2026년 지역화폐

4000억원 발행 목표

경기 파주시가 경기도 내 시군 중 두 번째로 많은 168억원의 지역화폐 국·도비 예산을 확보했다고 20일 밝혔다.

파주시가 경기도 내 시군 중 두 번째로 많은 168억원의 지역화폐 국·도비 예산을 확보했다. 사진은 파주페이. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 이를 마중물 삼아 올해 파주페이 발행 목표액을 역대 최대치인 4000억원대로 설정하고 공격적인 운영에 나설 계획이다.

파주시의 지역화폐 규모는 매년 가파른 우상향 곡선을 그리고 있다. 연도별 총액 기준 ▲2024년 2558억 원 ▲2025년 3406억 원을 발행한 데 이어 ▲2026년 4000억원 발행을 목표로 하고 있다. 시는 확보된 예산을 효율적으로 집행해 시민들에게 돌아가는 혜택을 최대한 유지하고, 위축된 지역 내 소비를 진작시킨다는 방침이다.

특히 이번 대규모 국·도비 확보는 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 관내 소상공인들의 매출 증대에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다. 시는 사회 공헌 재원 등을 적극 활용해 다양한 소비 촉진 행사를 개최하여 목표 달성에 박차를 가할 방침이다.

파주시 관계자는 "파주페이를 적극 이용해 주신 시민 여러분의 착한소비가 국·도비 예산 확보에 큰 힘이 되었다"며 "가계 부담을 경감하고 소상공인 매출을 늘리는 데 도움이 될 수 있도록 파주페이 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>