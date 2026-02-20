"병원 30곳 거절에 45㎞ 이송"…조산 위기 쌍둥이 산모 살린 119

1시간 넘는 수소문 끝에 대학병원 이송

산모, 이틀 뒤 건강한 쌍둥이 출산

양수가 터진 30대 산모가 병원 수용 지연으로 1시간 넘게 이송 병원을 찾다가 119 구급대와 상황관리센터의 도움으로 무사히 병원을 찾아 출산한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 30곳이 넘는 병원에 연락한 끝에 45㎞ 떨어진 병원을 확보했고 산모는 이틀 뒤 쌍둥이 딸을 출산했다.

건강히 출산한 쌍둥이의 모습. 부천소방서 AD 원본보기 아이콘

19일 경기 부천소방서에 따르면 지난달 24일 오후 10시2분쯤 30대 임신부 A씨가 "양수가 터졌다"며 119에 신고했다. 당시 임신 35주 1일 차였던 A씨는 인근 대학병원에서 출산을 준비하고 있었으나 병원 사정으로 즉각 분만이 어려운 상황이었다.

다급해진 A씨 부부는 119에 도움을 요청했다. 현장에 출동한 부천소방서 소속 유영일·문소희·전영찬 구급대원은 구급차 안에서 인근 병원 16곳에 연락했지만 모두 수용이 어렵다는 답변을 받았다. 토요일 야간 시간대였고 쌍둥이 임신에 조산 가능성까지 더해지면서 이송 가능 병원을 찾기가 쉽지 않았던 것으로 전해졌다.

구급대원들은 곧바로 경기 구급상황관리센터에 상황을 공유했다. 센터 역시 경기·인천·서울 지역 병원 15곳 이상에 추가로 연락하며 병상 확보에 나섰다.

그 결과 부천에서 약 45㎞ 떨어진 수원 소재의 한 대학병원이 수용 가능하다는 답을 보냈다. 소방은 신고 접수 1시간 38분 만인 오후 11시40분쯤 A씨를 해당 병원으로 무사히 이송했다. A씨는 이틀 뒤인 지난달 26일 오전 건강한 쌍둥이 딸을 출산한 것으로 확인됐다.

이 같은 사연은 최근 A씨 부부가 경기도소방재난본부 홈페이지 '칭찬합시다' 게시판에 감사 글을 남기며 알려졌다.

A씨의 남편은 "응급실 뺑뺑이 기사를 보며 '설마 나에게 일어나겠나'라고 생각했는데 실제로 닥칠 수 있는 일이었다"며 "출동한 구급대원과 근무자들 덕분에 예쁜 쌍둥이 딸을 건강하게 만날 수 있었다. 감사드린다"고 전했다.

최준 부천소방서장은 "시민의 소중한 생명을 지키는 것이 우리의 사명"이라며 "오늘도 현장에서 묵묵히 최선을 다하고 계신 모든 구급대원들께 감사드린다"라고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



