본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

여수세계섬박람회, 홍보대사'섬프렌즈 2,026명' 찾습니다

호남취재본부 허선식기자

입력2026.02.20 08:26

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

섬박람회 D-200일부터 개최일까지
섬 관심 있는 국내외 누구나 참여 가능

2026여수세계섬박람회조직위원회(이하 '조직위')가 2026여수세계섬박람회 공식 응원단 '섬프렌즈'를 모집한다.


섬프렌즈는 2026여수세계섬박람회에 관심이 있는 국내ㆍ외 누구나 참여할 수 있으며, 개인 SNS를 통해 섬박람회의 가치와 소식을 알린다. 모집인원은 2,026명이다.

2026여수세계섬박람회 섬프렌즈 2026 모집 포스터. 여수세계섬박람회 조직위 제공

2026여수세계섬박람회 섬프렌즈 2026 모집 포스터. 여수세계섬박람회 조직위 제공

AD
원본보기 아이콘

조직위는 매월 섬박람회 관련 소식을 섬프렌즈에 배포하며 섬프렌즈는 이를 개인 사회관계망서비스(SNS)에 공유 및 확산하거나, 자체 콘텐츠를 제작하여 섬박람회를 홍보한다.

우수 콘텐츠는 섬박람회 공식 계정에 소개할 예정이다.


섬프렌즈로 참여하고 싶다면 개인 SNS(인스타그램, 페이스북, 블로그, 유튜브 등)에 여수 섬 콘텐츠 또는 섬박람회에 대한 기대 메시지를 게재하고 구글폼으로 신청서를 제출하면 된다. 자세한 사항은 섬박람회 공식 SNS를 통해서 확인할 수 있다.


조직위 김종기 사무총장은 "'여수와 섬을 사랑하는 한 분 한 분이 직접 섬박람회 홍보대사가 되어 섬박람회의 소식을 알릴수 있도록 '섬프렌즈'를 기획했다"며 "많은 분들이 SNS를 통해 섬 이야기를 나누며, 섬박람회를 함께 만들어가는 주인공이 되어주시길 바란다"고 밝혔다.

한편, 2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까진 두 달간 여수 돌산 진모지구, 개도, 금오도, 여수세계박람회장 일원에서 개최될 예정이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"실버타운 대신 여의도 메리어트 산다"…보증금 0원 호텔형 노후, 대안 될까[부동산AtoZ] "실버타운 대신 여의도 메리어트 산다"…보증금 0... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"실버타운 대신 여의도 메리어트"…보증금 0원 호텔형 시니어 레지던스 뜬다

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

명절 지나도 오르던 소고기·과일 가격, 올해는 잡힐까?

아마존, 세계 최대 매출 기업 등극…월마트 제쳤다

새로운 이슈 보기