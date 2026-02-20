여수세계섬박람회, 홍보대사'섬프렌즈 2,026명' 찾습니다

섬박람회 D-200일부터 개최일까지

섬 관심 있는 국내외 누구나 참여 가능



2026여수세계섬박람회조직위원회(이하 '조직위')가 2026여수세계섬박람회 공식 응원단 '섬프렌즈'를 모집한다.

섬프렌즈는 2026여수세계섬박람회에 관심이 있는 국내ㆍ외 누구나 참여할 수 있으며, 개인 SNS를 통해 섬박람회의 가치와 소식을 알린다. 모집인원은 2,026명이다.

2026여수세계섬박람회 섬프렌즈 2026 모집 포스터. 여수세계섬박람회 조직위 제공 AD 원본보기 아이콘

조직위는 매월 섬박람회 관련 소식을 섬프렌즈에 배포하며 섬프렌즈는 이를 개인 사회관계망서비스(SNS)에 공유 및 확산하거나, 자체 콘텐츠를 제작하여 섬박람회를 홍보한다.

우수 콘텐츠는 섬박람회 공식 계정에 소개할 예정이다.

섬프렌즈로 참여하고 싶다면 개인 SNS(인스타그램, 페이스북, 블로그, 유튜브 등)에 여수 섬 콘텐츠 또는 섬박람회에 대한 기대 메시지를 게재하고 구글폼으로 신청서를 제출하면 된다. 자세한 사항은 섬박람회 공식 SNS를 통해서 확인할 수 있다.

조직위 김종기 사무총장은 "'여수와 섬을 사랑하는 한 분 한 분이 직접 섬박람회 홍보대사가 되어 섬박람회의 소식을 알릴수 있도록 '섬프렌즈'를 기획했다"며 "많은 분들이 SNS를 통해 섬 이야기를 나누며, 섬박람회를 함께 만들어가는 주인공이 되어주시길 바란다"고 밝혔다.

한편, 2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까진 두 달간 여수 돌산 진모지구, 개도, 금오도, 여수세계박람회장 일원에서 개최될 예정이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>