수원시, 해빙기 취약시설 안전점검…4월10일까지

경기 수원시가 재난·안전사고 예방을 위해 오는 2월23일부터 4월10일까지 해빙기 취약 시설 안전 점검을 한다.

주요 점검 대상은 ▲급경사지 및 사면(42곳) ▲도로·옹벽·석축(47곳) ▲건설 현장(34곳) ▲저수지(1곳) ▲국가 유산(11곳) ▲기타(366곳) 등 총 501곳이다. 담당자와 민간 전문가 등으로 구성한 부서별 자체 점검반이 합동점검을 한다.

주요 점검 사항은 급경사지 비탈면 상태와 낙석 발생 우려 여부, D등급 안전취약시설의 이상 징후, 도로 포트홀·옹벽 기울기 상태, 건설 현장 흙막이 가시설 안전성·시공 적정성, 저수지 구조물·지반 접합부 상태 등이다.

수원시는 점검 결과에 따라 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치하고, 보수·보강이 필요한 시설은 신속히 정비해 해빙기 안전사고를 사전에 차단할 계획이다.

수원시 관계자는 "해빙기에는 지반 약화로 붕괴·전도 등 사고 위험이 커지는 만큼 취약 시설을 철저히 점검하겠다"며 "시민의 생명과 안전을 지키기 위해 선제적 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





