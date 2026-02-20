여한구 통상본부장 "인도와 교역 성장 여력 커…파트너십 전방위 확대"

산업부 주최 '한·인도 경제협력 컨퍼런스'

AI·첨단산업 공급망 등 협력 모색

산업통상부는 20일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 한국과 인도 양국의 통상·투자 협력 방안을 논의하는 '한·인도 경제협력 컨퍼런스'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 '공동 번영을 위한 한·인도 경제협력의 미래'를 주제로, 인구 1위의 거대 내수시장을 바탕으로 연 6~7%의 높은 경제성장을 지속하며 차세대 생산기지이자 공급망 거점으로 주목받는 인도와의 미래 경제협력 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이 자리에는 여한구 산업부 통상교섭본부장과 고랑랄 다스(Gourangalal Das) 주한인도대사, 라자트 쿠마르 사이니(Rajat Kumar Saini) 인도 국가산업회랑개발공사(NICDC) 최고경영자(CEO) 등 양국 정부 관계자와 기업, 기관 등 총 200여명이 참석했다.

발표 세션에서 대외경제정책연구원은 인도가 젊고 풍부한 인구, 금융 안정, 적극적인 산업전략 등을 바탕으로 가파른 경제성장을 이어가고 있다고 평가하고, 첨단산업 및 공급망 협력을 더욱 강화해 한국과 인도의 경제협력을 한 단계 더 끌어올려야 한다고 강조했다. 이어 첨단산업, 소비재, 콘텐츠 등 분야에서 인도에 성공적으로 진출한 한국 기업들이 현지 경험과 주요 성과를 공유했다.

인도 정부에서도 인도의 투자 환경과 각종 투자 인센티브, 조선·해양산업 육성 정책 등을 소개하면서 양국 간 협력 기회를 강조했다.

패널 토의 세션에서는 대한무역투자진흥공사(코트라), 한국산업기술진흥원, 포스코경영연구원 등 기관 전문가들이 참석해 한국과 인도의 전략적 협력 강화 방안에 대해 논의했다. 패널들은 인공지능(AI), 첨단산업, 우주·항공 등 한국과 인도가 상호 보완적으로 강점이 있는 분야에서 협력 시너지를 극대화할 수 있도록, 민·관·연이 합심해 인도와 전략적으로 협력할 필요가 있다고 언급했다.

여 본부장은 "최근 급변하는 글로벌 통상 환경 속에서 신남방의 중심 국가이자 글로벌 무역 규범에서 유사 입장국인 인도와의 경제협력은 그 어느 때보다 중요하다"며 "특히 인도와 국내총생산(GDP) 규모가 비슷한 아세안 11개국과 우리나라의 연간 교역액이 2000억달러 수준이라는 점을 고려하면 현재 연간 약 250억달러인 한·인도 교역 규모는 성장할 여지가 매우 크다"고 언급했다.

이어 "새로운 통상 환경 시대에 맞게 한·인도 간 AI, 디지털, 공급망, 그린에너지 및 제조업 협력 등 분야의 파트너십으로 확대해 나갈 예정"이라며 "이를 위해 인도 정부와 긴밀히 협력해 '한·인도 포괄적경제동반자협정(CEPA)' 개선 협상 등 주요 경제협력 현안을 조속히 마무리하고 양국 협력을 위한 최적의 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.





