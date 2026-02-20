구례서 '노고단배 유소년 축구페스티벌' 열린다

전국 유소년 축구 48개팀 1천여명 참가

전남 구례군은 20일부터 26일까지 7일간 구례공설운동장 일원에서 '2026 구례 노고단배 유소년 축구 페스티벌'을 개최한다.

이번 대회는 전국 유소년 축구 저변 확대와 함께 전지훈련 최적지로 자리 잡은 구례군의 스포츠 인프라를 널리 알리기 위해 마련된 행사로, U12 30개 팀, U11 18개 팀 등 총 48개 팀이 참가해 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다.

특히, 대회는 단순한 승부 중심의 경기 운영을 넘어, 유소년 선수들이 스포츠맨십과 협동심을 배우는 축제형 스포츠 행사로 운영된다.

참가 선수와 가족, 지도자 등 1,000명 넘는 인원이 구례를 찾을 것으로 예상되며, 지역 경제 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

구례군은 그동안 축구, 씨름, 태권도 등 다양한 종목의 전지훈련 및 전국대회 유치로 스포츠 중심지로 자리매김해 왔으며, 이번 유소년 축구 페스티벌을 통해 스포츠 도시 브랜드를 더욱 강화한다는 방침이다.

구례군 관계자는 "이번 대회는 미래 한국 축구를 이끌 꿈나무들이 실력을 겨루고 우정을 나누는 의미 있는 행사"라며, "참가 선수들이 최상의 환경에서 경기에 집중할 수 있도록 대회 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





