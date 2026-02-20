소진공, 전국 6개 권역서 '스마트상점 기술 시연회'

오는 27일까지 열려

기술 체험·스탬프 투어 등

소상공인시장진흥공단은 소상공인이 스마트기술을 현장에서 직접 보고 체험할 수 있는 '스마트상점 권역별 기술 시연회'를 개최한다고 20일 밝혔다.

스마트상점 기술보급 사업은 소비와 유통 환경의 비대면·디지털화에 따라 소상공인의 경쟁력 제고를 위해 소상공인 사업장에 스마트기술 도입을 지원하는 사업이다.

이번 시연회는 서울을 시작으로 강원 원주, 경기 수원, 대전, 대구, 광주 등 전국 6개 권역에서 오는 27일까지 진행된다. 서울은 3일간, 그 외 권역은 이틀간 운영된다.

서울 마포구 연남동에서 오는 22일까지 진행되는 시연회는 레트로 콘셉트의 팝업 스토어로 운영된다. 음식업과 서비스업 등 업종별 매장 환경에 스마트 기술이 적용된 모습을 직관적으로 보여줄 예정이며, 스마트 미러와 두피 진단기기, 인공지능(AI) 체형분석기 등 스마트 기술 체험과 스탬프 투어, AI 포토 부스 등 참여형 프로그램도 함께 운영된다. 원주·수원·대전·대구·광주에서 진행되는 시연회는 스마트기술 전시와 상담 중심으로 운영된다.

이번 기술 시연회는 오는 3월 시작되는 소상공인 스마트 상점 지원사업 신청에 앞서 진행되는 행사로, 현장에 방문한 소상공인은 업종별 스마트 기술을 직접 체험하고 지원사업 신청 방법 안내까지 받을 수 있다.

인태연 소진공 이사장은 "스마트상점은 단순한 기기 보급 사업이 아니라 소상공인의 생존 전략이자, 지속 가능한 경영 기반을 마련하는 핵심 수단"이라며 "앞으로도 현장 수요에 맞는 맞춤형 지원을 강화해 더 많은 소상공인이 디지털 전환의 혜택을 체감할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>