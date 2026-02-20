용산구 해방촌, 문체부 '로컬100' 지역문화공간 선정

전국 대표 문화공간 도약 기대

서울 용산구(구청장 박희영)는 용산2가동 일대 해방촌이 문화체육관광부 주관 '제2기 로컬100' 지역문화공간 부문에 최종 선정됐다고 20일 밝혔다.

로컬100은 지역 고유의 문화자원을 발굴·홍보해 지역문화 기반 관광을 활성화하고 국민의 문화 향유 기회를 넓히는 사업이다. 올해는 전국 1000여 개 후보를 대상으로 서류심사, 대국민 온라인 투표, 전문가 현장 심사를 거쳐 최종 100개 문화자원을 선정했다.

해방촌은 광복 이후 실향민과 귀환 동포들이 정착하며 형성된 80여 년 역사의 마을이다. 서울 도심 전경을 한눈에 조망할 수 있는 입지와 주민 주도로 형성된 상권, 활발한 지역문화 공동체가 어우러져 과거와 현재가 공존하는 독특한 분위기를 자아낸다. 개성 있는 점포와 다양한 먹거리, 이색적인 골목 풍경으로 젊은 층과 국내외 관광객 사이에서 '꼭 가봐야 할 동네'로 꾸준히 주목받아 왔다.

이번 선정은 해방촌이 창작자·예술인·주민이 공존하는 도심 속 지역문화 거리이자, 국제적 다양성이 살아 있는 생활문화 거점으로서의 가치를 인정받은 결과다. 선정된 해방촌은 앞으로 보도자료 배포, SNS·유튜브 등 온라인 홍보, 문화체육관광부 누리집 게재, 온·오프라인 현판 제공 등 다양한 지원을 받는다.

박희영 구청장은 "해방촌이 지닌 가치와 매력을 국가적으로 인정받게 되어 매우 기쁘다"며 "이번 선정을 계기로 남산과 한강, 이태원관광특구와 용산역 등 주변 자연·문화·교통 자원을 유기적으로 연계해 용산을 안전하고 품격 있는 문화관광 도시로 키워가겠다"고 말했다.





