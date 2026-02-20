경기농기원, 귀농설계 기초반 운영…2월26일까지 20명 모집

경기도가 귀농설계 기초반 수강생 20명을 모집한다.

경기도농업기술원은 귀농·귀촌 희망자의 안정적인 농촌 정착을 돕기 위해 이달 26일까지 '제1기 신규농업인 귀농설계기초반' 교육 참가자를 모집한다.

교육 대상은 경기도민과 귀농·귀촌 희망자다. 프로그램은 ▲귀농귀촌 성공전략 수립 ▲농지제도와 주택마련 ▲병해충 및 토양관리 ▲선도 농가 견학 등이다.

교육은 오는 3월16일부터 18일까지 화성시 소재 경기도농업기술교육센터와 선도 농가 현장에서 진행된다.

교육 인원은 20명이며 서울·인천 시민도 수도권 농촌진흥기관 업무협약에 따라 정원의 5% 내에서 참여할 수 있다.

경기도농업기술원이 귀농설계 교육에 참여한 수강생을 대상으로 교육을 진행하고 있다. 경기도농업기술원 제공

접수는 경기도농업기술교육센터(화성시 병점중앙로 289-2)를 방문하거나 등기우편을 보내면 된다.

경기도농업기술원 누리집(nongup.gg.go.kr)을 통한 온라인 신청도 가능하다.

문의 사항은 경기도농업기술원 지도정책과(031-8008-9401, 9404)를 통해 확인할 수 있다.

조정주 경기도농업기술원 기술보급국장은 "농촌의 미래는 신규 농업인들의 체계적인 준비에 달려 있다"며 "이번 귀농설계기초반이 귀농의 막연한 두려움을 자신감으로 바꾸는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



