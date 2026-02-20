본문 바로가기
경기농기원, 귀농설계 기초반 운영…2월26일까지 20명 모집

이영규기자

입력2026.02.20 07:12

경기도가 귀농설계 기초반 수강생 20명을 모집한다.


경기도농업기술원은 귀농·귀촌 희망자의 안정적인 농촌 정착을 돕기 위해 이달 26일까지 '제1기 신규농업인 귀농설계기초반' 교육 참가자를 모집한다.

교육 대상은 경기도민과 귀농·귀촌 희망자다. 프로그램은 ▲귀농귀촌 성공전략 수립 ▲농지제도와 주택마련 ▲병해충 및 토양관리 ▲선도 농가 견학 등이다.


교육은 오는 3월16일부터 18일까지 화성시 소재 경기도농업기술교육센터와 선도 농가 현장에서 진행된다.


교육 인원은 20명이며 서울·인천 시민도 수도권 농촌진흥기관 업무협약에 따라 정원의 5% 내에서 참여할 수 있다.

경기도농업기술원이 귀농설계 교육에 참여한 수강생을 대상으로 교육을 진행하고 있다. 경기도농업기술원 제공

접수는 경기도농업기술교육센터(화성시 병점중앙로 289-2)를 방문하거나 등기우편을 보내면 된다.


경기도농업기술원 누리집(nongup.gg.go.kr)을 통한 온라인 신청도 가능하다.


문의 사항은 경기도농업기술원 지도정책과(031-8008-9401, 9404)를 통해 확인할 수 있다.


조정주 경기도농업기술원 기술보급국장은 "농촌의 미래는 신규 농업인들의 체계적인 준비에 달려 있다"며 "이번 귀농설계기초반이 귀농의 막연한 두려움을 자신감으로 바꾸는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
