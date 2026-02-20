본문 바로가기
경상국립대학교－UNIST, 동남권 미래전략산업 육성 ‘맞손’

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.20 08:17

연구·교육 자원 공유로 동남권 혁신 생태계 조성 기대
지역 산업 경쟁력 강화와 고급 인재 양성에 힘 모은다

경상국립대학교(GNU·총장 권진회)와 UNIST(울산과학기술원·총장 박종래)가 동남권 미래전략산업 육성을 위한 초광역 협력을 본격화한다.


경상국립대학교와 UNIST는 지난 2월 19일 오전 11시 가좌캠퍼스 중앙도서관 6층 회의실에서 '동남권 지역혁신 실현을 위한 공동연구 및 인력양성 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

경상국립대학교-UNIST MOU 체결식 단체 사진

국가 균형 성장과 동남권 대학의 동반성장을 위해 마련된 이 날 협약식에는 경상국립대학교 권진회 총장과 UNIST 박종래 총장을 비롯해 양 대학 주요 관계자 20여 명이 참석했다.


양 기관은 경상국립대학교의 항공우주 인프라와 UNIST의 연구역량을 결합해 동남권 전략산업의 성장 기반을 강화하고, 공동연구·인력양성·산학연 협력 생태계를 구축하는 실질적 협력체계를 가동하기로 했다.


양 기관은 ▲우주항공·방산 융합연구원 설립 및 운영 ▲AI·AX(인공지능 전환) 인재 양성 및 지역산업 지원 ▲전문인력 양성을 위한 공동 교육과정 운영 ▲국가 및 글로벌 R&D 과제 공동기획 및 수주 ▲연구인력 교류 및 연구 인프라 공동 활용 등을 추진하기로 했다. 특히 양 기관은 연내 '우주항공·방산 융합연구원' 설립 추진을 통해 구체적 성과 창출에 속도를 낼 계획이다.

협약식 이후 양 기관 관계자들은 경상국립대학교 우주항공대학 연구실 현장을 둘러보며 공동연구 과제 발굴과 협력 확대 방안을 모색했다.


참석자들은 ▲항공우주 시스템 분산 제어연구실 ▲복합재 구조실험실 ▲항공기 제작실험실 등을 둘러보며 구체적인 기술 교류 및 협력 방안을 논의했다.


권진회 경상국립대학교 총장은 "이번 협약은 경남과 울산의 경계를 넘어 동남권이 대한민국을 넘어 글로벌 우주항공·방산 거점으로 도약하는 출발점이 될 것"이라고 강조했다.


박종래 UNIST 총장은 "경상국립대학교의 우수한 인프라와 UNIST의 연구역량이 결합해 양 기관은 물론 지역사회가 함께 성장하는 협력 모델을 만들어가길 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

