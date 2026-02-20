본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"평화보다 저렴한 것 없어"…트럼프, 평화위원회 첫 회의 주재

뉴욕 특파원=황윤주기자

입력2026.02.20 00:53

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가자지구 평화 세부 방안 논의 예정

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 워싱턴DC의 '도널드 트럼프 평화 연구소'에서 자신이 주도하는 평화위원회 첫 이사회 회의를 주재했다.


트럼프 대통령은 연설을 통해 "평화보다 중요한 것은 없고, 평화보다 더 저렴한 것은 없다"며 "전쟁에 나가면 평화를 만드는 데 드는 비용의 100배가 든다"고 말했다.

이 자리에는 40여개국 대표들과 옵서버 자격으로 참여하는 10여개국 관계자들이 참석했다. 평화위 첫 회의에서 참석자들은 일단 가자지구 평화를 위한 구체적 방안 도출에 집중할 전망이다.


미국은 가자지구의 인도적 지원 및 재건을 위해 평화위 참여국들이 자발적으로 기부한 비용이 50억 달러(약 7조3000억원)에 달한다고 발표할 예정이다.


또 휴전 과도기에 가자지구 주민 안전과 평화 유지를 위한 국제안정화군(ISF)과 현지 경찰 인력에 수천 명을 투입하겠다고 밝힐 것이라고 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 전날 브리핑에서 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령의 평화위는 애초 가자지구 전쟁 종식과 재건을 완료할 때까지 이 지역을 통치할 최고 의사결정 기구로 구성됐다. 평화위가 출범할 당시 유엔이 담당해온 국제 분쟁 해결기구 역할을 가져갈 것이라는 의심을 받아왔다. 이에 평화위 가입 국가는 20여개국에 머물고 있다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이거 1인분 맞아요?" 양 줄이고 가격도 낮추고…메뉴판 바꾼 식당들, 왜? "이거 1인분 맞아요?" 양 줄이고 가격도 낮추고…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

'성폭력 의혹' 색동원 시설장 구속…법원 "도주·증거인멸 우려"

새로운 이슈 보기