[단독]靑 업무량 역대 최고 수준…1인당 초과근무 月62시간

국가공무원의 3.7배, 일반 근로자의 8.4배 초과근무
'24시간 일하는 자세' 李대통령 철학도 영향
이재명 정부 출범 이후 청와대 직원들이 월 62시간이 넘는 초과근무를 해온 것으로 나타났다. 다른 국가공무원의 약 3.7배, 일반 근로자의 8.4배다. 초과근무가 70시간에 근접하는 달도 있었다. '24시간 일하는 자세'를 강조한 이 대통령의 국정 철학과 산적한 국내·외 현안이 맞물린 결과로 풀이된다.
이재명 대통령이 12일 참모진과 함께 식사를 위해 청와대 인근 식당으로 향하고 있다. 연합뉴스
"靑 오전 6시 출근, 회의와 보고 쉬지 않고 이어져"
이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스원본보기 아이콘
"우리 손에 나라 운명 달렸다" 헌신하는 자세 강조한 李대통령
