톱스타 앞세우고 중계망 넓힌다…쿠팡플레이, 올해 라인업 공개

쿠팡플레이는 김혜수, 김희애, 배두나 등 톱스타를 앞세운 올해 오리지널 신작 라인업을 19일 발표했다. 드라마와 예능, 해외 독점 시리즈부터 스포츠 중계까지 전방위적으로 콘텐츠 확장을 꾀한다.

드라마 부문에선 황동혁 감독이 제작에 참여한 신작 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 전면에 내세운다. 인플루언서 부부와 의사 부부의 치정극으로, 김혜수와 조여정이 출연한다. 배두나 주연의 '가족계획'과 임시완 주연의 '소년시대'는 각각 두 번째 시즌으로 이야기를 이어간다.

예능 부문에선 이색 조합으로 승부를 건다. 김희애와 차승원은 오는 5월 시골 디저트 카페 운영기를 다룬 힐링 예능 '봉주르빵집'에서 호흡을 맞춘다. 강호동은 다음 달 토크쇼 '강호동네 서점'으로 시청자를 찾는다. 가레스 베일과 이영표가 멘토로 합류한 축구 서바이벌 '넥스트 레전드'와 오피스 코미디 '직장인들' 시즌 3 등도 편성을 마쳤다.

해외 독점 콘텐츠와 스포츠 중계망 역시 눈여겨볼 만하다. HBO 오리지널 '유포리아' 시즌 3을 4월에 공개하고, '더 피트' 시즌 2와 왕좌의 게임 프리퀄인 '세븐 킹덤의 기사' 등 화제작을 서비스한다. 더불어 손흥민이 활약하는 미국프로축구 LA FC 전 경기와 미국프로농구(NBA) 정규 시즌 및 챔피언 결정전을 생중계한다.





