정성호 법무장관 "윤석열 고령·초범이라 감형? 법감정에 맞나 되짚어봐야"

윤석열 1심서 무기징역 선고

정성호 장관, 양형 적절성 지적

법치주의 재확인 의미는 강조

정성호 법무부 장관은 19일 윤석열 전 대통령에게 무기징역이 선고된 것과 관련해, 감형 사유가 국민의 상식에 부합하는지 검토가 필요하다는 입장을 밝혔다.

정성호 법무부 장관이 11일 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에 출석해 자료를 살펴보고 있다. 2026.2.11

정 장관은 이날 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "'결과적으로' 실패한 내란 혹은 초범, 고령 등의 이유로 감형을 해준 판단이 과연 상식과 국민의 법감정에 부합하는지도 되짚어볼 필요가 있다"고 지적했다.

그는 "이번 양형에 군대를 동원하여 국가를 전복하려 한 군사반란의 중대성과 위험성이 충분히 반영되었는지는 의문"이라고 덧붙였다. 다만 정 장관은 "오늘 1심 판결로 대한민국이 법치국가이며, 어떤 권력자라도 헌법 위에 설 수 없다는 사실이 재확인됐다"며 판결의 상징적 의미를 높게 평가했다.

이어 "오늘 판결이 12·3 내란으로 상처 입은 대한민국의 자부심과 국민의 마음을 보듬고, 헌법 질서와 법치주의를 확고하게 다시 세우는 출발점이 되기를 바란다"고 강조했다.

앞서 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. 재판부는 비상계엄 선포와 그에 따른 행위들이 '국헌문란 목적'과 '폭동' 요건을 갖춘 형법상 내란죄에 해당한다고 판시했다.

재판부는 양형 이유에 대해 "대부분의 계획이 실패로 돌아갔고 범죄 전력이 없는 점, 장기간 공무원으로 봉직해 온 점과 현재 65세로 비교적 고령인 점 등을 참작했다"고 설명했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



