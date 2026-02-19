[내일날씨]출퇴근길 쌀쌀, 한낮엔 포근…일교차 '껑충' 건강관리 유의

20일 아침 최저기온은 -7~4도

낮 최고기온은 10~16도…큰 일교차

금요일인 20일은 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크게 벌어져 건강관리에 유의해야겠다.

서울 낮기온이 올라가면서 포근한 날씨를 보인 26일 종로구 광화문광장을 찾은 시민들이 겉옷을 벗어 손에 들고 이동하고 있다. 2025.2.26 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 아침 최저기온은 -7~4도, 낮 최고기온은 10~16도로 예보됐다. 아침 기온이 전국 대부분 지역에서 0도 이하로 떨어지는 가운데 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

반면 낮 기온은 대부분 지역에서 10도 이상으로 오르며 포근하겠다. 기상청은 강과 호수 등의 얼음이 녹아 깨질 우려가 있으니 안전사고에 각별히 유의해달라고 당부했다.

전국이 대체로 맑겠으나 수도권과 강원도는 가끔 구름이 많겠다. 건조특보가 발효된 전남 동부와 경상권, 일부 충북 남부를 중심으로는 대기가 매우 건조하겠으니 산불 등 화재 예방에 신경 써야 한다.

미세먼지 농도는 대기 정체로 인해 수도권(인천 제외)과 강원 영서는 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준을 보이겠다. 다만 인천과 충청권은 밤에 일시적으로 '나쁨' 수준까지 치솟을 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0~2.0m, 서해·남해 0.5~2.0m로 예상된다.





