대전시의회, 대전충남 행정통합 특별법안 '반대' 의결

"시민 의견 다시 묻고 절차적 정당성 확보해야"



이한영 의원 '시민의 뜻에 따라 주민투표 실시하라'주제로 5분 자유발언

제294회 임시회 제1차 본회의 장면(사진=대전시의회 제공)

대전시의회(의장 조원휘)가 최근 국회 행정안전위원회에서 의결한 '대전충남 행정구역통합 법안'에 대해 19일 반대의견을 채택했다.

대전시의회는 19일 제294회 임시회 제1차 본회의를 열고 '국회 행정안전위원회에서 의결한 특별법안에 따른 대전시와 충청남도 행정구역 통합에 관한 의견청취의 건'을 처리했다.

대전시의회는 이날 대전시장이 제출한 의견 청취의 건 처리를 위한 원포인트 임시회를 열고, 해당 안건에 대해 행정자치위원회의 심사보고 내용과 같이 반대의견으로 의결했다.

이어 이한영 의원이 '시민의 뜻에 따라 주민투표를 실시하라'는 주제로 5분자유발언을 진행했다. 이 의원은 "대전·충남 행정통합 특별법안이 자치권·재정 확대를 전제로 하는 당초 취지와 달라졌다"며 "시민 의견을 다시 묻고 절차적 정당성을 확보해야 한다"고 강조했다.

조원휘 의장은 "집행기관에서는 이번 임시회에서 제시된 의견들을 면밀히 검토해, 행정통합이 시민의 이해와 공감 속에서 신중하고 합리적으로 추진될 수 있도록 의회와 함께 노력해 주기 바란다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자



