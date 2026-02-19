본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"손님 몰릴 때 한몫?" 14만뷰 '바가지요금' 영상…여수시 "사실 아냐"

윤슬기기자

입력2026.02.19 19:26

수정2026.02.19 19:32

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

여수시 측 "근거 없는 영상…강경 대응할 것"

최근 전남 여수시에서 이른바 '바가지요금' 피해를 봤다고 주장하는 영상이 확산해 논란이 일고 있다. 여수시는 해당 내용이 사실과 다르다며 강경 대응하겠다는 입장을 밝혔다.


전남 여수에서 바가지요금을 당했다며 확산한 영상. 페이스북

전남 여수에서 바가지요금을 당했다며 확산한 영상. 페이스북

AD
원본보기 아이콘

19일 여수시에 따르면 최근 페이스북에 "여수 처음 오셨어요?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 해산물 포장마차에서 모듬 해산물 가격이 28만원이었고, 평소 7만원 하던 숙소는 성수기라는 이유로 25만원이었다는 내용이 담겼다. 인공지능(AI) 음성을 입힌 듯한 영상에는 "기분 좋게 시작한 여행이 순식간에 망가졌다"며 "손님이 몰릴 때 한 번에 벌어보겠다는 생각이 가득하더라"라고 토로하는 내용도 있다.


이 영상은 조회수 14만회를 기록했으며 700개가 넘는 댓글이 달렸다.


여수시는 확인 결과 근거 없는 내용이라고 일축했다.

여수시는 보도자료를 통해 "영상에 구체적인 업소명, 발생 일시 등 객관적 자료가 전혀 없고 접수된 민원이나 소비자 피해 신고도 없다"고 말했다.


이어 "확인되지 않은 정보의 무분별한 공유는 지역 상인과 관광업계에 큰 피해를 줄 수 있다"며 "사실과 다른 내용으로 확인될 경우 지역 이미지 보호를 위해 강력 대응하겠다"고 했다.


한편 여수는 지난해 불거진 바가지·불친절 논란으로 관광 도시 이미지에 타격을 입었다. 지난해 7월 한 여행 유튜버가 여수의 유명 식당을 방문해 식사하던 중 업주로부터 "빨리 먹고 나가라"는 취지의 말을 들었다며 해당 장면을 공개해 논란이 확산했다. 또 시내 한 유명 호텔에서는 투숙객에게 '걸레'라고 표기된 수건이 제공된 사실이 알려지면서 비판이 제기되기도 했다.


논란이 커지자 당시 여수시와 위생단체협의회, 지역 음식·숙박업 관계자들은 '친절 실천 결의대회'를 열고 서비스 개선과 관광도시 이미지 회복에 나섰다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성에게 더 큰 위협 될 수도"…일본이랑 손잡더니 1위 등극한 중국산TV "삼성에게 더 큰 위협 될 수도"…일본이랑 손잡더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기