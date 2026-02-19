김동연 "내란 우두머리 윤석열 무기징역…위대한 국민의 승리"

김동연 경기도지사가 윤석열 전 대통령에 대해 무기징역이 선고된 데 대해 '위대한 승리'라며 내란 극복을 위해 힘을 모으자고 당부했다.

김동연 지사는 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "'비상계엄은 내란'이라는 게 연이은 법원의 판결로 명백해졌다"며 "법원이 내란 우두머리 윤석열에 대한 첫 심판에서 '무기징역'을 선고했다"고 밝혔다.

김 지사는 다만 "내란죄는 인정했지만, 내란 세력을 완전히 심판하지는 못했다"며 "특히 고령, 초범 등의 감경 사유는 어불성설"이라고 비판했다.

또 "피고인 윤석열의 무기징역은 첫 심판일 뿐"이라며 "앞으로 내란 세력에 대한 철저한 발본색원과 엄중한 처벌이 필요하다"고 주장했다.

나아가 "내란 세력이 망친 경제와 민생을 극복해야 한다"며 "오늘 내란 세력에 내려진 단죄는 민주주의를 수호한 위대한 국민의 승리"라고 평가했다.

그러면서 "이제 완전한 내란 극복까지 모두 함께 힘을 모아 나가자"고 당부했다.





