조국, 尹 무기징역에 "오랜 인내 끝 단죄…내란범 사면 금지해야"

"尹과 내란 옹호 세력 단호한 심판 필요"

조국 조국혁신당 대표는 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고된 데 대해 "오랜 인내 끝에 윤석열에 대한 단죄가 내려졌다"고 평가했다.

조국 조국혁신당 대표가 11일 국회에서 더불어민주당의 연대·통합 추진 준비위 구성 제안에 대한 입장을 밝힌 뒤 회의장을 나서고 있다. 2026.2.11 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

조 대표는 19일 윤 전 대통령에 대한 1심 선고 직후 유튜브 채널 '조국TV'에서 "국민 여러분의 용기 있는 행동으로 내란이 격퇴된 것에 이어 내란 우두머리 윤석열에 대하여 무기징역이 선고됐다"며 이같이 말했다.

그는 "내란범에 대한 사면을 금지하거나 국회의 동의를 얻을 경우에만 (사면을) 가능하게 하는 사면법 개정이 필요하다"고 주장했다.

또 "여전히 윤석열과 내란을 옹호하는 정치세력에 대한 단호한 심판이 필요하다"며 "6월 지방선거에서 연대해 국민의힘을 '제로'로 만들자"고 강조했다.

박병언 선임 대변인은 논평을 통해 "무기징역이라는 중형을 선고하면서도 국민적 논란을 오히려 증폭시키는 판결 이유는 매우 부적절했다"며 조은석 내란 특별검사팀에 즉각 항소를 촉구했다.

한편 진보당과 기본소득당, 사회민주당 등 진보 성향의 다른 야당에서도 이날 선고를 두고 "국민 법 감정 모독", "미완의 단죄"라며 일제히 비판했다.

손솔 진보당 수석대변인은 "재판부는 내란죄 성립을 인정하면서도 '물리력 행사를 최대한 자제했다'는 해괴망측한 논리로 사실관계를 왜곡하며 감경 사유를 늘어놨다"며 "허술하기 짝이 없는 판단은 국민 법 감정을 정면으로 모독했다"고 밝혔다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



