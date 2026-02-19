본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

조국, 尹 무기징역에 "오랜 인내 끝 단죄…내란범 사면 금지해야"

염다연기자

입력2026.02.19 18:11

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"尹과 내란 옹호 세력 단호한 심판 필요"

조국 조국혁신당 대표는 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고된 데 대해 "오랜 인내 끝에 윤석열에 대한 단죄가 내려졌다"고 평가했다.

조국 조국혁신당 대표가 11일 국회에서 더불어민주당의 연대·통합 추진 준비위 구성 제안에 대한 입장을 밝힌 뒤 회의장을 나서고 있다. 2026.2.11 김현민 기자

조국 조국혁신당 대표가 11일 국회에서 더불어민주당의 연대·통합 추진 준비위 구성 제안에 대한 입장을 밝힌 뒤 회의장을 나서고 있다. 2026.2.11 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

조 대표는 19일 윤 전 대통령에 대한 1심 선고 직후 유튜브 채널 '조국TV'에서 "국민 여러분의 용기 있는 행동으로 내란이 격퇴된 것에 이어 내란 우두머리 윤석열에 대하여 무기징역이 선고됐다"며 이같이 말했다.


그는 "내란범에 대한 사면을 금지하거나 국회의 동의를 얻을 경우에만 (사면을) 가능하게 하는 사면법 개정이 필요하다"고 주장했다.

또 "여전히 윤석열과 내란을 옹호하는 정치세력에 대한 단호한 심판이 필요하다"며 "6월 지방선거에서 연대해 국민의힘을 '제로'로 만들자"고 강조했다.


박병언 선임 대변인은 논평을 통해 "무기징역이라는 중형을 선고하면서도 국민적 논란을 오히려 증폭시키는 판결 이유는 매우 부적절했다"며 조은석 내란 특별검사팀에 즉각 항소를 촉구했다.


한편 진보당과 기본소득당, 사회민주당 등 진보 성향의 다른 야당에서도 이날 선고를 두고 "국민 법 감정 모독", "미완의 단죄"라며 일제히 비판했다.

손솔 진보당 수석대변인은 "재판부는 내란죄 성립을 인정하면서도 '물리력 행사를 최대한 자제했다'는 해괴망측한 논리로 사실관계를 왜곡하며 감경 사유를 늘어놨다"며 "허술하기 짝이 없는 판단은 국민 법 감정을 정면으로 모독했다"고 밝혔다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성에게 더 큰 위협 될 수도"…일본이랑 손잡더니 1위 등극한 중국산TV "삼성에게 더 큰 위협 될 수도"…일본이랑 손잡더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기