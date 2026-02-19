외교전략정보본부장, 헬러 美대사대리 만나…팩트시트 등 논의

정연두 외교전략정보본부장이 19일 정부서울청사에서 제임스 헬러 신임 주한미국대사대리를 만나 한미정상회담 조인트 팩트시트(공동 설명자료·JFS) 이행을 비롯해 한미 간 다양한 현안에 대해 논의했다.

정연두 외교전략정보본부장(오른쪽)이 19일 정부서울청사에서 제임스 헬러 신임 주한미국대사대리를 만났다. 외교부 제공 AD 원본보기 아이콘

외교부는 이날 "양측은 한미 간 각급의 채널을 통해 계속해서 소통을 강화해 나가기로 했다"고 밝혔다. 양측은 팩트시트 관련 논의 뿐 아니라 한반도 문제, 오는 23일 예정인 제네바 군축회의 고위급 회기 참석 등에 대해서도 대화를 나눈 것으로 전해졌다.

외교부 당국자에 따르면 정 본부장과 헬러 대사대리의 공식 만남은 이번이 처음이다. 이번 면담은 최근 팩트시트 안보 분야 협의를 위한 미국 협상 대표단의 방한이 거론되는 시점에 이루어졌다.

관련해 외교부 당국자는 "특별한 단일 이슈가 있어 만나는 것이라기보다 한미 현안 전반에 대한 점검 차원"이라며 "특정 의제를 정해두기보다 자연스럽게 소통하는 과정에서 면담 일정이 잡힌 것"이라고 설명했다.

한편 한미 협상 대표단 회의와 관련해 이 당국자는 "이달 말이나 다음 달 초쯤 열린다는 기존 상황에는 변함이 없다"고 전했다. 다만 구체적인 방한 날짜 등은 아직 미측으로부터 확정 통보를 받지 못한 것으로 알려졌다. 앞서 박일 외교부 대변인은 지난 10일 미국 대표단의 방한이 2월 말 또는 3월 초중순으로 추진되고 있다고 밝힌 바 있다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>