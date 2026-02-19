본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

외교전략정보본부장, 헬러 美대사대리 만나…팩트시트 등 논의

이한나기자

입력2026.02.19 18:03

수정2026.02.19 18:13

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정연두 외교전략정보본부장이 19일 정부서울청사에서 제임스 헬러 신임 주한미국대사대리를 만나 한미정상회담 조인트 팩트시트(공동 설명자료·JFS) 이행을 비롯해 한미 간 다양한 현안에 대해 논의했다.


정연두 외교전략정보본부장(오른쪽)이 19일 정부서울청사에서 제임스 헬러 신임 주한미국대사대리를 만났다. 외교부 제공

정연두 외교전략정보본부장(오른쪽)이 19일 정부서울청사에서 제임스 헬러 신임 주한미국대사대리를 만났다. 외교부 제공

AD
원본보기 아이콘


외교부는 이날 "양측은 한미 간 각급의 채널을 통해 계속해서 소통을 강화해 나가기로 했다"고 밝혔다. 양측은 팩트시트 관련 논의 뿐 아니라 한반도 문제, 오는 23일 예정인 제네바 군축회의 고위급 회기 참석 등에 대해서도 대화를 나눈 것으로 전해졌다.

외교부 당국자에 따르면 정 본부장과 헬러 대사대리의 공식 만남은 이번이 처음이다. 이번 면담은 최근 팩트시트 안보 분야 협의를 위한 미국 협상 대표단의 방한이 거론되는 시점에 이루어졌다.


관련해 외교부 당국자는 "특별한 단일 이슈가 있어 만나는 것이라기보다 한미 현안 전반에 대한 점검 차원"이라며 "특정 의제를 정해두기보다 자연스럽게 소통하는 과정에서 면담 일정이 잡힌 것"이라고 설명했다.


한편 한미 협상 대표단 회의와 관련해 이 당국자는 "이달 말이나 다음 달 초쯤 열린다는 기존 상황에는 변함이 없다"고 전했다. 다만 구체적인 방한 날짜 등은 아직 미측으로부터 확정 통보를 받지 못한 것으로 알려졌다. 앞서 박일 외교부 대변인은 지난 10일 미국 대표단의 방한이 2월 말 또는 3월 초중순으로 추진되고 있다고 밝힌 바 있다.




이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성에게 더 큰 위협 될 수도"…일본이랑 손잡더니 1위 등극한 중국산TV "삼성에게 더 큰 위협 될 수도"…일본이랑 손잡더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기