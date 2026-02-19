네이버페이, 결제오류 3시간반 만에 복구완료

공지사항 통해 복구완료 공지

네이버페이 일부 결제·예약 과정에서 19일 오후 12시께 오류가 발생했다가 3시간여 만에 복구됐다.

19일 오후 네이버는 공지사항을 통해 네이버페이 서비스 복구 소식을 알렸다.

복구 3시간 전 발생한 오류로 인해 네이버페이를 이용한 결제 서비스가 일시 중단되며 이용자들이 불편을 겪었다.

이번 장애로 네이버예약, 네이버플레이스, 웹툰, 마이박스(MYBOX), 해피빈, 바이브, 블로그마켓, 스마트플레이스, 시리즈, 치지직 등 네이버의 주요 서비스 대부분이 영향을 받은 것으로 파악됐다.

이에 따라 네이버페이 주문서에서 포인트 조회와 결제 실패 문제, 결제 내역·이벤트 내역 조회 실패, 현장 결제 포인트·머니 결제 불가, 페이머니카드 결제 실패 등이 발생했다.

네이버페이는 오후 12시38분 자사 홈페이지에 올린 공지사항을 통해 "복구가 완료되는 대로 공지를 통해 추가 안내하겠다"고 밝혔다.

네이버페이는 외부 침입에 따른 해킹, 고객 개인정보 유출 등은 발생하지 않은 것으로 보인다고 설명했다.

네이버페이 관계자는 "(해킹 등) 외부 요인에 따른 오류 발생은 아닌 것으로 보인다"며 "내부 시스템 관련 위규 사항이 발생하지도 않은 것으로 파악된다"고 말했다.

이어 "개인정보 유출 사실이 없기 때문에 개인정보보호위원회 신고 대상은 아니다"며 "금융감독당국에는 보고했고 현재 소통 중이며 당국의 추가 요구가 있을 경우 이를 준수할 것"이라고 덧붙였다.





