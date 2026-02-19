최혜진, 초반 출발이 좋다…6언더파 신바람

혼다 LPGA 타일랜드 1R 공동 3위 포진

하타오카와 완나샌 1타 차 공동 선두 질주

티띠꾼, 리디아 고, 윤이나 공동 6위 추격

최혜진의 상큼한 시작이다.

19일 태국 촌부리의 시암컨트리클럽 올드코스(파72·6649야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 2026시즌 두 번째 대회인 혼다 LPGA 타일랜드(총상금 180만달러) 1라운드에서 버디 7개와 보기 1개를 적어냈다. 6언더파 66타를 친 최혜진은 이소미 등과 함께 1타 차 공동 3위에 포진했다. 하타오카 나사(일본)와 짜네띠 완나샌(태국)이 공동 선두(7언더파 65타)다.

이달 초 미국 플로리다주 올랜도에서 열린 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트(총상금 210만달러)로 2026시즌 문을 연 LPGA 투어는 이번 태국 대회를 시작으로 3주간 아시아권에서 대회를 개최한다. 이달 말에는 싱가포르에서 HSBC 월드챔피언십(총상금 300만달러)이 열리고, 3월 첫 주에는 중국 하이난에서 블루베이 LPGA(총상금 260만달러)가 이어진다.

최혜진은 10~11번 홀 연속 버디와 14번 홀(파4) 버디로 기분 좋게 출발했다. 전반 마지막 홀인 18번 홀(파5)에서 보기를 범했지만 1~2번 홀과 4번 홀(파3), 마지막 9번 홀(파4)에서 버디 4개를 낚았다. 티샷과 아이언 샷은 완벽했지만 그린에서 어려움을 겪었다. 공동 선두와는 1타 차, LPGA 투어 첫 우승의 기회를 잡았다.

세계링킹 1위 지노 티띠꾼(태국)을 비롯해 리디아 고(뉴질랜드), 윤이나 등이 공동 6위(5언더파 67타)에서 추격전을 벌이고 있다. 김효주와 야마시타 미유(일본) 공동 16위(4언더파 68타), 임진희 공동 26위(3언더파 69타), 이미향 공동 36위(2언더파 70타), 고진영과 유해란 공동 48위(이븐파 72타), 김세영은 공동 58위(1오버파 73타)다.





