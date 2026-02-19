본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

신한은행, 공인회계사 합격자 30여명 특별채용

김혜민기자

입력2026.02.19 17:08

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한은행은 19일부터 공인회계사 합격자(2차 시험)를 대상으로 30여명 규모의 특별채용을 실시한다고 밝혔다.

신한은행, 공인회계사 합격자 30여명 특별채용
AD
원본보기 아이콘

이번 특별채용은 회계 전문지식을 갖춘 우수 인재를 선제적으로 확보해 미래 금융의 핵심 사업인 기업금융(IB), 인수합병(M&A), 산업심사 등 다양한 분야의 경쟁력을 강화하기 위한 차원이다. 최근 회계사 시험 합격 이후에도 실무수습을 시작하지 못하는 '미지정 회계사' 증가 이슈에도 실질적으로 기여할 것으로 기대하고 있다.


합격자들은 실무수습 등록이 가능한 직무로 배치돼, 경력의 출발점에서 합격자들이 가진 전문성을 현장에 연결할 수 있도록 지원받을 예정이다.

지원서 접수는 이날부터 다음 달 13일까지며, 서류전형과 1·2차 면접으로 선발한다. 면접 과정에서는 직무 수행을 위한 문제 해결능력과 금융상식, 커뮤니케이션 역량을 중심으로 평가할 예정이다.


신한은행 관계자는 "이번 특별채용은 미래 핵심 사업 경쟁력을 강화하기 위해 우수 인재를 선제적으로 확보하기 위해 마련됐다"며 "회계 전문지식과 금융 전문성을 함께 갖춘 인재로 육성해 나갈 예정"이라고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기