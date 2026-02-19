"암이라면서요" 의사 진단 믿고 간까지 절제했는데…결과는 "암 아니다"

양산부산대병원서 70대 환자 '분통'

암 확진에 수술…병리 결과 '만성 담낭염'

담석 치료를 위해 병원을 찾은 70대 남성이 담낭암 진단을 받고 담낭과 간 일부까지 절제했으나, 수술 후 조직검사에서 암이 아닌 것으로 확인돼 논란이 일고 있다.

19일 연합뉴스는 지난해 9월 초 양산부산대학교병원을 찾은 A(76)씨의 사연을 보도했다. A씨는 당시 경남 김해의 한 병원에서 담석 진단을 받은 뒤 정밀 검사를 위해 대학병원을 찾았다.

A씨에 따르면 병원 의료진은 컴퓨터단층촬영(CT)과 자기공명영상(MRI) 검사 결과를 토대로 '염증이 발견돼 담낭암이 의심된다'고 설명했다. 이후 추가 검사를 거쳐 '담낭암 확진'을 통보했다.

이후 A씨는 같은 해 12월 2일 담낭과 간 일부를 함께 절제하는 '확대 담낭 절제술'을 받았다. 그러나 수술 후 일주일 뒤 통보된 최종 병리 결과는 암이 아닌 '만성 담낭염'이었다. 수술 진단서의 최종 진단명 역시 만성 담낭염으로 기재된 것으로 전해졌다

A씨는 의료진이 '암 의심'이 아니라 '암'이라고 확정적으로 설명해 수술을 결심했다며 병원 측의 책임을 주장하고 있다. 그는 "수술 후 숨이 차고 몸 상태가 예전 같지 않다. 의사의 실수를 왜 나 혼자 감당해야 하느냐"며 "병원은 오진에 대한 사과는커녕 책임을 회피하고 있다"고 분통을 터뜨렸다.

수술 전 작성한 장기 기증 동의 과정도 쟁점이 되고 있다. A씨는 의료진의 설명에 따라 연구 활용 목적의 기증 서약서에 서명해 해당 장기는 병원에 기증된 상태라고 밝혔다. 그는 "연구에 도움이 된다기에 기증했지만, 암이 아니라는 사실을 알았다면 동의하지 않았을 것"이라고 했다.

A씨는 조만간 한국의료분쟁조정중재원에 조정을 신청하고, 검찰에 고소장을 제출하는 방안을 검토 중이다. 이에 대해 양산부산대병원 측은 연합뉴스에 "의료분쟁조정중재원 절차가 진행되면 그 결과에 따라 적절히 조처하겠다"고 말했다.





