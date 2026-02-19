본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

대안과미래 "국힘, 윤어게인 절연하고 배현진 징계취소를"

유제훈기자

김평화기자

입력2026.02.19 17:07

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민의힘 내 소장파 의원 모임인 '대안과 미래'는 19일 법원의 윤석열 전 대통령 내란죄 무기징역 선고와 관련 "장동혁 대표를 비롯한 당 지도부는 과거의 망령에 사로잡혀 있는 '윤 어게인' 세력과 즉각 절연해야 한다"면서 "배현진 의원에 대한 징계처분을 취소해 분열이 아닌 통합의 새로운 리더십을 발휘해 달라"고 했다.

국민의힘 초재선모임인 '대안과미래' 소속 의원들이 20일 국회 의원회관에서 조찬 모임을 갖고 회의를 하고 있다. 2026.1.20김현민 기자

국민의힘 초재선모임인 '대안과미래' 소속 의원들이 20일 국회 의원회관에서 조찬 모임을 갖고 회의를 하고 있다. 2026.1.20김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

대안과미래는 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "우리는 불법 비상계엄과 대통령 탄핵 과정에서 자유민주주의 헌법 질서를 제대로 수호하지 못했고, 국민들께서 우리에게 주셨던 신뢰와 책임에 부응하지 못하였음을 뼈저리게 성찰하고 반성하면서 국민여러분께 다시한번 머리숙여 사죄드린다"면서 이같이 밝혔다.


이들은 "이제 우리 국민의힘은 뼈를 깎는 성찰과 반성을 통해 '탄핵의 강'을 건너 통합과 혁신의 미래로 나아가야 한다"면서 "더 이상 모호한 입장으로 국민을 기만해서는 안 된다. '비상계엄은 내란'이라는 사법부의 엄중한 판단 앞에서 아직도 비상계엄을 옹호하고 윤 어게인과 '부정선거'를 외치는 극우세력과의 잘못된 동행은 보수의 공멸을 부를 뿐"이라고 했다.

이어 이들은 "윤 어게인 세력과의 절연을 공식 선언하고, 상응하는 행동을 보여달라. 지금이 역사와 국민이 우리에게 부여한 마지막 기회"라면서 "이 기회마저 외면한다면, 국민의힘은 공당으로서 회복 불가능한 국민적 심판을 받을 것"이라고 전했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기