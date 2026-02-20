난청 유전자 치료 '3대 기술' 경쟁…알지노믹스 주목

AAV·DNA 편집·RNA 교정 3개 모달리티 병행 개발

다양한 유전성 난청 변이 대응 위한 '맞춤형 유전자 치료'

알지노믹스 "하반기 첫 타깃 후보물질 도출 목표"

글로벌 제약사 일라이 릴리가 유전성 난청 치료 시장을 세 갈래 기술로 동시에 공략 중이다. 다양한 원인 유전자와 변이 유형을 겨냥하기 위한 전략으로, 국내 바이오텍 알지노믹스에도 연구개발 투자를 이어가며 플랫폼 확보에 속도를 내고 있다.

20일 관련 업계에 따르면 릴리는 유전자 난청 치료제 분야에서 아데노부속바이러스(AAV) 기반 유전자 대체 치료, DNA 정밀 편집, 리보핵산(RNA) 교정 등 세 가지 모달리티를 병행 개발 중이다.

여러 기술을 동시에 개발하는 이유는 그만큼 유전성 난청의 원인 유전자가 다양하기 때문이다. 환자마다 질병의 발병 원인이 다르기 때문에 변이 유형에 따라 가장 적합한 치료법을 선택해 적용함으로써 치료 효과를 높이기 위해서다.

가장 앞선 것으로 평가되는 기술은 AAV 기반 유전자 대체 방식이다. 릴리의 자회사 아쿠오스가 개발 중인 후보물질 'AK-OTOF'는 OTOF 유전자 이상으로 발생하는 선천성 난청을 겨냥한다. 2024년 발표된 임상시험 결과에서 OTOF 변이 소아 환자 6명에게 'AAV1-hOTOF' 유전자 치료를 투여한 뒤 청력 지표가 개선된 것을 확인했지만, 특정 유전자 결함을 정상 유전자로 대체하는 방식이기 때문에 적용 대상이 제한되는 한계가 있다. 전달 가능한 유전자 크기에도 제약이 있어 일부 난청 유전자에는 적용이 어려운 점도 단점으로 꼽힌다.

돌연변이 유전자를 직접 교정하는 DNA 유전자 편집 기술은 유전자를 근본적으로 수정해 장기적인 치료 효과를 기대할 수 있다. 릴리는 독일 바이오텍 심리스테라퓨틱스와 최대 11억달러(약 1조5909억원) 규모의 계약을 체결하고 치료제 개발을 추진하고 있다. 다만 유전체를 영구적으로 변화시키는 기술인 만큼 장기 안전성 검증이 중요한 과제로 남아 있다.

알지노믹스가 개발 중인 '트랜스-스플라이싱 리보자임' 기반 RNA 교정 기술은 변이 RNA를 절단한 뒤 정상 RNA로 교체해 정상 단백질 발현을 회복시키는 방식이다. 질병을 유발하는 DNA를 직접 수정하지 않고 RNA 단계에서 이상 신호만 바로잡아 기존 유전자 대체나 DNA 편집 대비 상대적으로 안전성이 확보된 것으로 여겨진다. 특정 돌연변이 하나가 아니라 공통 서열을 표적으로 삼아 여러 변이를 동시에 교정할 수 있어 다양한 유전자 변이가 원인인 질환에 폭넓게 적용 가능한 것으로 평가된다. 다만 변이 RNA가 계속 만들어지기 때문에 치료 효과가 장기간 유지되도록 추가적인 기술 보완이 필요하다. 또 치료용 RNA를 세포 안에 잘 전달하고 안정적으로 작동하게 하는 전달체 설계도 임상 성공을 좌우할 중요한 요소로 꼽힌다.

알지노믹스는 지난해 5월 릴리와 최대 13억3400만달러(약 1조9286억원) 규모의 RNA 교정 플랫폼 기술이전 및 공동개발 계약을 체결하고 최근 릴리로부터 연구비 일부를 받았다. 회사 관계자는 "이번 연구비 수령은 계약금과는 별도로, 공동 개발이 본격적인 실행 단계에 들어갔음을 의미한다"며 "올해 하반기까지 첫 번째 유전성 난청 타깃에 대한 치료 후보물질을 도출하는 것이 목표"라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



