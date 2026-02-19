남부발전, 'Project W.A.V.E.' 추진…"업무 30% 절감"

AX·DX 접목 4대 과제 가동

공공기관 일하는 방식 전면 혁신

한국남부발전이 인공지능 전환(AX)과 디지털 전환(DX)을 전사 업무에 접목해 업무 효율을 30% 이상 끌어올리는 대규모 혁신 프로젝트에 착수했다.

남부발전은 19일 업무 프로세스를 근본적으로 재설계하는 'Project W.A.V.E.'를 추진한다고 밝혔다. '업무 30% 절감'을 목표로, 4대 핵심 과제를 통해 공공부문 업무수행 방식의 새로운 표준을 제시하겠다는 구상이다.

첫 번째 과제는 'Work-wiki' 구축이다. 남부발전은 오는 23일 협업 플랫폼 '모아(M.O.A)'를 정식 오픈한다. '사람을 모아 소통하고(Meet), 정보를 모아 기록하며(Organize), 업무를 모아 협업한다(Act)'는 의미를 담은 '모아'는 SNS형 인터페이스를 적용해 전 직원이 실무 노하우를 자연스럽게 기록·공유하도록 설계됐다. 개인이나 부서 단위에 흩어져 있던 업무 경험과 자료를 조직의 지식 자산으로 축적해 신규 입사자도 클릭 한 번으로 전체 업무 흐름을 파악할 수 있는 환경을 마련한다는 설명이다.

그 다음 과제는 'Any-office' 환경 조성이다. ERP를 포함한 전 분야 업무 시스템을 모바일 기반으로 전환해 장소 제약 없이 업무를 수행할 수 있도록 한다. 이를 통해 결재·보고·자료 조회 등 업무 리드타임을 단축하는 동시에, 데이터를 사내 시스템 내에서 통합 관리해 정보 유출 위험을 최소화한다. 보안성과 업무 효율을 동시에 확보하겠다는 취지다.

생성형 AI 플랫폼 'KEMI'와 RPA 기술을 결합한 'Virtual Mate' 운영도 추진한다. 남부발전은 단순 반복 업무 자동화를 넘어, AI가 복잡한 문서를 읽고 판단하는 '에이전틱 AI(Agentic AI)' 수준까지 고도화할 방침이다. 연료 계약관리나 연결결산 등 정확성이 필수적인 핵심 업무에 우선 적용해 실무자의 의사결정을 지원하는 디지털 파트너로 활용한다는 계획이다.

이와 함께 'Expert-Solution'을 통해 현장 밀착형 업무 효율화를 추진한다. AI와 프로세스 마이닝 기술로 현장의 병목 구간을 진단하고, 기존 절차를 디지털 환경에 맞게 재설계해 실무 생산성을 극대화한다. 단순한 전산화가 아니라 업무 흐름 자체를 데이터 기반으로 재구성하는 것이 핵심이다.

김준동 남부발전 사장은 "이번 프로젝트는 단순한 기술 도입을 넘어 조직의 일하는 방식을 혁신하는 거대한 변화의 시작"이라며 "실질적인 업무 효율화를 통해 국민이 체감할 수 있는 공공부문 최고의 AX·DX 혁신 모델을 선도해 나가겠다"고 말했다.





