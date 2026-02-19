본문 바로가기
삼성SDI "삼성디스플레이 지분 일부 매각 추진"

이현주기자

입력2026.02.19 16:35

투자재원 확보 및 재무구조 개선 목적

삼성SDI가 중장기 성장 기반 구축을 위한 투자자금 확보 차원에서 삼성디스플레이 지분을 일부 매각하는 방안을 추진한다.


삼성SDI는 19일 "투자재원 확보 및 재무구조 개선을 위해 보유 중인 삼성디스플레이 지분 등의 매각 추진을 이사회에 보고했다"고 공시했다.

삼성SDI 기흥사업장 전경. 아시아경제DB

다만 "거래 상대, 규모, 조건 시기 등은 아직 정해지지 않았으며 추후 사외이사들로 구성된 지속가능경영원회를 통해 여러 사항을 검토한 뒤 이사회 보고와 승인 절차를 진행할 것"이라고 덧붙였다.


삼성SDI는 삼성디스플레이 지분 15.2%를 보유하고 있으며 장부 가격 기준으로 10조원이 넘는 것으로 알려졌다.


이번 지분 매각 추진은 최근 국내 배터리 업계의 전반적인 부진 속에서도 지속적인 투자 의지를 재확인한 것이다. 삼성SDI는 지난해 대규모 영업손실 속에서도 에너지저장장치(ESS)용 배터리 생산 라인 확보, 리튬인산철(LFP) 및 전고체 생산라인 투자 등을 통해 중장기 성장 기반을 구축하고 있다.

이번 지분 매각이 완료되면 삼성SDI는 재무 건전성 측면에서도 여유가 생길 것으로 예상된다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
