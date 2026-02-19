오세훈 "절윤은 피할 수 없는 보수의 길…오늘부터 새롭게 태어나야"

"국민께 사과…백번 천번이고 말씀드릴것"

"분열 아닌 곪은 상처 부위 도려내는 과정"

오세훈 서울시장은 19일 "절윤(윤석열 절연)은 피해갈 수 없는 보수의 길"이라며 "늦었지만 오늘부터라도 새롭게 태어나야 한다"고 말했다.

오 시장은 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 1심에서 무기징역을 선고받자 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이같은 글을 올렸다.

그는 "사법부의 엄중한 선고 앞에 대통령을 배출한 정당의 일원으로서 참담함을 느낀다"며 "비상계엄으로 뜻하지 않게 충격과 혼란을 겪으셔야 했던 국민께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다"고 했다.

이어 "국민의힘을 향한 실망과 화가 녹아내리실 수 있다면, 백번이고 천번이고 한분 한분의 손을 잡고 말씀드릴 것"이라고 호소했다.

오 시장은 "절윤을 얘기하면 분열이 생긴다고 하는 분들이 있다. 그러나 그것은 분열이 아니라 곪은 상처 부위를 도려내고 새살을 돋게 하기 위한 과정"이라고 밝혔다.

그러면서 "절윤은 피해갈 수 없는 보수의 길이다. 비록 고통스럽더라도 그 길을 계속 갈 것"이라며 "서울-수도권에서 뛰고 있는 유능한 후보들과 함께 국민의 선택을 받고 새로운 보수의 길을 열어야 할 책임이 있기 때문"이라고 했다.

오 시장은 "어떤 어려움이 있더라도 저에게 주어진 역할을 굳건히 해나가겠다"면서 "그것이 보수가 다시 국민의 선택을 받을 수 있는 유일한 길이라고 믿는다"는 말로 맺음했다.





