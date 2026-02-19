본문 바로가기
고령군, 청년문화예술패스 지원 확대

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.19 16:25

최대 20만원 지원
청년들의 문화예술 접근 기회 확대
적극적인 문화소비 주체로 성장

경북 고령군은 19일 청년들의 문화예술 접근 기회를 확대하고 적극적인 문화소비 주체로 성장할 수 있도록 국내 공연·전시·영화 관람에 사용할 수 있는 '청년문화예술패스' 지원을 확대 시행한다고 밝혔다.

고령군청 전경사진/김이환 기자

청년문화예술패스는 문화예술 관람비를 지원해 청년들의 문화 향유 기회를 넓히고, 품격있는 문화시민이자 능동적인 문화소비 주체로 성장할 수 있도록 돕는 사업이다.


올해 지원금을 기존 15만원에서 최대 20만원으로 상향하고, 지원 대상도 19세에서 19~20세 청년(2006~2007년 출생자)으로 확대했다.

또한 지원 인원을 69명에서 114명으로 늘려 더 많은 지역 청년들이 혜택을 받을 수 있도록 했다.


신청은 '청년문화예술패스' 누리집에서 가능하며, 발급 후 지정된 협력 예매처에서 사용할 수 있다. 발급 기간은 1차 2월 25일(수)부터 6월 30일(화)까지, 2차는 8월 10일부터 11월 30일까지다.


다만 발급 후 일정 기간 내 사용 실적이 없을 경우 지원금은 회수되며 2차 신청이 제한된다.

본 사업은 생애 최초 1회 지원으로, 2025년 이용자는 신청할 수 없으나 실제 사용 금액이 없는 경우에는 재신청이 가능하다.


고령군 관계자는 "이번 지원 확대를 통해 지역 청년들이 보다 다양한 문화예술을 경험하길 바란다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

