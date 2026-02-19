폐지 줍던 80대, 갓길서 SUV에 치여 참변

갓길의 1t 화물차 추돌해

폐지 싣던 80대 차주 사망

광주 북구의 한 도로에서 폐지를 주워 화물차에 싣던 80대 운전자가 뒤따르던 SUV에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

19일 광주 북부경찰서 등에 따르면 이날 오전 7시 26분께 광주 북구 신용동의 한 도로를 주행하던 SUV가 갓길에 정차 중이던 1t 화물차의 후미를 들이받았다.

이 사고로 화물차 운전자인 80대 남성 A씨가 SUV에 치여 숨졌다.

조사 결과 A씨는 당시 인도에 놓인 폐지를 주운 뒤 자신의 화물차 적재함에 실으려다가 이 같은 참변을 당한 것으로 파악됐다.

SUV 운전자는 경찰 조사에서 "아침 햇빛이 강해 앞을 제대로 보지 못했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 가해 운전자의 진술과 현장 상황 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



