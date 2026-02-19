본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

폐지 줍던 80대, 갓길서 SUV에 치여 참변

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.19 16:53

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

갓길의 1t 화물차 추돌해
폐지 싣던 80대 차주 사망

폐지 줍던 80대, 갓길서 SUV에 치여 참변
AD
원본보기 아이콘

광주 북구의 한 도로에서 폐지를 주워 화물차에 싣던 80대 운전자가 뒤따르던 SUV에 치여 숨지는 사고가 발생했다.


19일 광주 북부경찰서 등에 따르면 이날 오전 7시 26분께 광주 북구 신용동의 한 도로를 주행하던 SUV가 갓길에 정차 중이던 1t 화물차의 후미를 들이받았다.

이 사고로 화물차 운전자인 80대 남성 A씨가 SUV에 치여 숨졌다.


조사 결과 A씨는 당시 인도에 놓인 폐지를 주운 뒤 자신의 화물차 적재함에 실으려다가 이 같은 참변을 당한 것으로 파악됐다.


SUV 운전자는 경찰 조사에서 "아침 햇빛이 강해 앞을 제대로 보지 못했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 가해 운전자의 진술과 현장 상황 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기